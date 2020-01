Open d’Australie 2020: Analyse du Muguruza-Kenin final

Probablement, si nous en avions demandé beaucoup auparavant Open d’Australie ce qui aurait été la finale féminine, absolument personne n’aurait deviné que Garbiñe Muguruza et Sofia Kenin Ils se retrouveraient le samedi 1er février dans le différend pour le premier Grand Chelem de la saison. Oui, certains auraient fait confiance à l’Hispano-Vénézuélien, bien qu’ils ne soient pas au mieux de leur forme, mais la grande surprise de ce tournoi a sans aucun doute été l’Américain, qui avec seulement 21 ans est planté dans sa première finale d’un Slam, presque sans faire du bruit.

En regardant le profil des deux joueurs, Muguruza serait clairement le favori, mais nous ferions une erreur si nous pensions que l’ancien numéro 1 mondial et double vainqueur du Grand Chelem a tout fait puisque Kenin est un talent incroyable qui a grandi dans l’ombre de d’autres joueurs de tennis de sa génération et de son pays et peut-être que cela lui a fait moins d’attention qu’il ne le mérite. Gardez à l’esprit que la fille d’origine russe (née à Moscou) n’a perdu qu’un set dans tout le tournoi, devant Cori Gauff. Ashleigh Barty, actuellement numéro 1, a été accusée en deux sets.

Dès son jeune âge, Kenin a attiré l’attention sur sa grande coordination et la façon dont il frappe depuis la ligne de base. En tant qu’adulte, il se démarque par sa vitesse lorsqu’il s’agit de frapper et d’anticiper les jeux. Il est capable de générer des coups très puissants à partir de n’importe quelle position de la piste et ne plisse pas devant les balles qui arrivent de l’autre côté du filet. Si vous le laissez faire un demi-mètre avec des balles courtes, il vous tue. Il prend généralement le ballon très rapidement et les bons et les mauvais ont un bon niveau. Peut-être que même votre revers est un peu mieux que votre droite.

Kenin a reçu l’année dernière le prix du joueur qui avait progressé le plus et qui veut suivre les traces de Naomi Osaka et Bianca Andreescu, qui, avec 19-20-21 ans, ont réussi à élever un Grand Chelem ces dernières années lors de leurs débuts dans un finale d’une grande joueuse avec plus d’expérience qu’elle.

Muguruza base son jeu sur la direction de l’initiative, frappant toujours très bien planté sur la piste et étant extrêmement agressif. N’hésitez pas à vous rapprocher du réseau et profitez de sa taille pour effrayer vos rivaux. Lors de cet Open d’Australie, la capacité du réseau à attaquer est la clé, quelque chose où le match de demi-finale contre Halep a décliné en sa faveur alors qu’il a pris 20 des 30 ascensions qu’il avait sur le net.

Par conséquent, l’Hispano-Vénézuélien voudra être celui qui dicte dans les points mais qui se heurtera de front au style de jeu de Sofia, qui aime aussi jouer par le bas en envoyant avec ses coups. C’est probablement Muguruza qui s’impose un peu plus en raison de la puissance qu’il a dans votre tennis. Malgré tout, ce sera un beau duel où les deux voudront être agressifs et celui qui tentera de se déplacer davantage vers l’autre. Garbiñe doit faire attention à l’américain à l’envers, qui fonctionne plus que bien dans ce tournoi.

Kenin et Muguruza ont déjà vu leur visage une fois sur le circuit. C’est récemment, lors du tournoi de Pékin, que l’Américain a battu le double champion du Grand Chelem en trois manches. Mais que Garbiñe était un autre joueur très différent de maintenant, plongé dans une mer de doutes et sans être à l’aise avec son jeu. De la main de Conchita, Muguruza est redevenue cette guerrière avec la faim dans les yeux, croyant qu’elle peut tout faire. Malgré cela, cette défaite en Chine doit le garder attentif à ce que Kenin peut faire car, comme nous le disons, la jeune fille de 21 ans n’a rien à perdre et c’est ce qui la rend particulièrement dangereuse car elle n’aura aucune pression.

Garbiñe cherche à être la première espagnole à remporter le titre à Melbourne, ce qui lui laisserait seulement l’US Open pour terminer le Grand Chelem et gagner dans les quatre tournois. Une raison de plus pour sortir et tout donner et ce samedi peut être une belle journée pour le tennis espagnol féminin.

Comment voyez-vous la finale? Qui considérez-vous avec plus d’options de victoire?

