Open d’Australie 2020. Équipe de double féminin

Attente de style dans le tournoi de double féminin de Open d’Australie 2020. Le tirage au sort a donné lieu à des confrontations potentielles très notables, comme celle qu’ils auraient pu Timea Babos et Kristina Mladenovic, deuxième favori, devant Ashleigh Barty et Julia Goerges dans un hypothétique match de deuxième tour. Le couple qui commence comme la première tête de série est formé par Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh, Marie Bouzkova et Tamara Zidansek seraient mesurées. Remarquable la présence de femmes candidates candidates à tout dans l’individu, comme Aryna Sabelenka, quelle double voie avec Elise Mertens. Quant à la représentation espagnole, Sara Sorribes concourra aux côtés également de l’espagnole Georgina García-Pérez et Lara Arruabarrena avec Ons Jabeur. Il sera étrange de ne pas voir Maria José Martínez qui a décidé de se retirer du tennis professionnel il y a quelques semaines. Très remarquable aussi le couple formé par Cori Gauff et Catherine McNally, qui fera ses débuts devant Karolina Muchova et Jil Teichmann.

Voici l’image complète de la modalité du double féminin

