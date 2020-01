Open d’Australie 2020: Federer dans la même mi-temps que Djokovic

Le tirage au sort de l’Open d’Australie pour 2020 vient d’avoir lieu à Melbourne et le jeu commencera le lundi 20 janvier.

Avec 2000 points offerts, un prestigieux trophée du Grand Chelem et un prix total de 71 millions de dollars, il y a beaucoup à jouer pour les 128 joueurs du tirage au sort, rien de plus que Federer qui cherche son 21e titre du Grand Chelem à l’âge mûr de la vieillesse de 38. Peut-il le faire?

Vous pouvez voir ses adversaires projetés ci-dessous:

Les adversaires projetés de Roger Federer

Tour 1: Steve Johnson

Tour 2: Filip Krajinovic

Tour 3: Hubert Hurkacz

Tour 4: Denis Shapovalov / Grigor Dimitrov

Quart de finale: Matteo Berrettini / Fabio Fognini

Demi-finale: Novak Djokovic

Finale: Rafael Nadal

Tirage PDF complet imprimable

Réflexions sur le tirage

Le premier joueur de Roger est Steven Johnson, qui a vu son classement glisser ces dernières années après avoir atteint un sommet en carrière de 21 en 2016.

L’Américain est le joueur de collège stéréotypé avec un gros service et un coup droit, mais le trou béant dans son jeu est le revers qui dépend entièrement de la tranche.

Federer a joué contre Johnson deux fois auparavant, une fois sur le terrain en plein air à Indian Wells, qui a été une victoire de deux bris d’égalité pour le Suisse, l’autre sur l’herbe à Wimbledon, encore une fois en deux sets.

Sur cette base, il est difficile de passer outre une victoire confortable ici. Johnson joue actuellement un Challenger à Bendigo et a fait les quarts de finale à Canberra la semaine dernière et a quelques matchs à son actif par rapport à l’approche d’échauffement zéro de Roger.

Cependant, étant donné la faiblesse de son jeu et ayant perdu au premier tour à Melbourne au cours des deux dernières années, je fais de Roger un favori.

Le deuxième tour sera soit un Qualifier soit Filip Krajinovic. Le Serbe était en bonne forme à l’arrière de l’année dernière lors du swing en salle pour la finale à Stockholm, et il a donné à Roger un moment difficile à Bâle il y a deux ans en remportant un set.

Krajinovic a également fait le troisième tour à Melbourne l’année dernière, donc je peux le voir être un client difficile si les deux se rencontrent.

Le problème pour Filip sera de le maintenir sur cinq sets, pendant les courtes périodes, il peut sembler dangereux car il prend le ballon tôt et frappe bien des deux ailes. Cependant, il n’a qu’une seule victoire contre un adversaire du top 10, et c’est grâce à la retraite de Djokovic à l’Open de Serbie en 2010, donc son bilan contre l’élite n’est pas le meilleur.

Le troisième tour a Hubert Hurkacz comme adversaire tête de série, et il a pris un bon départ pour 2020, remportant ses trois matchs en simple à la Coupe ATP et est actuellement sur le point de se qualifier pour les demi-finales à Auckland.

Federer a rencontré le pôle pour la première fois l’année dernière à Indian Wells, gagnant 6-4, 6-4 et il l’a joué intelligemment, mélangeant son rythme pour que Hurkacz devine et tue son rythme, mais c’est un troisième tour intrigant contre une forme si cela devait arriver.

Dans les seizièmes de finale et Denis Shapovalov est la tête de série dans la section, avec Dimitrov le prochain meilleur. Le Candian a battu Zverev et Tsitsipas à la Coupe ATP avant de passer à Auckland où il a perdu contre Ugo Humbert qui est également dans cette section du tirage.

Le jeu de Shapovalov est mortel quand il a une main chaude mais frappe en moyenne ses jours de congé.Il sera donc intéressant de voir s’il peut enchaîner trois bons matchs ensemble au cours des sept premiers jours du tournoi.

Dimitrov est Dimitrov, mais il a bien joué à la Coupe ATP et a réalisé sa meilleure performance de slam à Melbourne en prenant Nadal au fil de la demi-finale de 2017, donc s’il peut invoquer une partie de cette forme, il peut être dangereux.

Avec Humbert, le très vanté Jannik Sinner est également dans cette section, avec John Millman qui concurrencera encore plus étant donné qu’il est chez lui, donc c’est assez grand ouvert.

Pour les trimestres, l’autre section est assez molle en termes d’opposition, avec Matteo Berrettini comme tête de série. Il se remet d’une blessure à l’abdomen depuis la finale de l’ATP, ce qui rend sa préparation un peu inconnue.

L’Italien a cependant obtenu quelques matchs de plus au Kooyong Classic, il est donc peut-être un favori marginal pour les huit derniers étant donné que Fognini, Coric, Raonic et Pella n’ont pas l’air en grande forme sur la base du petit tennis nous avons vu jusqu’à présent cette année.

En ce qui concerne les demi-finales, Djokovic est dans la même moitié que Roger avec Tsitsipas et Bautista-Agut, et il est un favori pour faire les quatre derniers. Espérons que Dan Evans puisse lui donner un match au troisième tour.

Nadal est la tête de série dans l’autre moitié et a Kyrgios, Khachanov et Thiem tous dans son quart. Medvedev, Stan et Zverev sont au deuxième trimestre avec Rublev qui est jusqu’à présent invaincu en 2020, donc je pense que c’est la moitié la plus excitante.

Matchs intéressants du premier tour

Daniil Medvedev contre Frances Tiafoe

Sam Querrey vs Borna Coric

Kyle Edmund vs Dusan Lajovic

Montre bouleversée

Reilly Opelka vs Fabio Fognini

Marin Cilic vs Corentin Moutet

Juan Ignacio Londero contre Grigor Dimitrov

Que pensez-vous du tirage au sort de Federer? Des prédictions? Faites-moi savoir dans les commentaires.