Open d’Australie 2020: Ordre de jeu du lundi 27 janvier. Nadal-Kyrgios au quart de nuit

Quelle journée nous attend ce lundi 27 janvier dans le Open d’Australie. Comme prévu, le jeu vedette du jour, qui affrontera Raphael Nadal et Nick Kyrgios, se jouera pendant la nuit et le fera au deuxième tour au centre, vers 11 heures du matin en Espagne. Avant, à la Rod Laver Arena, ils joueront Halep, Thiem et Muguruza, qui cherchera les chambres avant Bertens. Dans les autres pistes, nous pouvons également voir des duels très intenses tels que Medvedev-Wawrinka, qui promet d’être également à haute tension. Zverev et Rublev devront jouer leur match à la Melbourne Arena. Ici vous avez le ordre du jeu complet.

