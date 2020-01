Open d’Australie – 4e journée – prédictions masculines, dont Daniil Medvedev contre Pedro Martinez

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun bouleversement majeur dans la moitié supérieure du tirage au sort masculin à l’Open d’Australie. Mais avec la bataille pour une place dans les 32 derniers sets qui sera intense le quatrième jour à Melbourne, tous les grands noms trouveront-ils leur chemin vers le troisième tour? Rafael Nadal devrait affronter Federico Delbonis tandis que Nick Kyrgios affronte Gilles Simon et Dominic Thiem affronte l’espoir à domicile Alex Bolt. Ici, à LWOT, nous proposons nos pronostics pour les 16 matches masculins, avec Jim Smith, Yesh Ginsburg et Damian Kust donnant leur choix pour cette liste. Qui progressera?

Australian Open Day 4 Predictions

Daniil Medvedev contre Pedro Martinez

Jim: Pedro Martinez était sûrement ravi de remporter sa première victoire dans le tableau principal d’un Grand Chelem en battant l’Allemand Dominik Koepfer en deux sets au premier tour. Sa récompense est un affrontement avec la quatrième tête de série Daniil Medvedev. Le Russe n’était peut-être pas à son meilleur face à Frances Tiafoe, mais il a survécu indemne, s’imposant en quatre. Attendez-vous à un affichage amélioré dans celui-ci.

Prédiction: Medvedev en 3

Yesh: Medvedev a été solide, sinon spectaculaire, contre Tiafoe, un adversaire potentiellement dangereux et quart de finaliste à Melbourne la saison dernière. Il devrait traverser celui-ci.

Prédiction: Medvedev en 3

Damian: Tiafoe a donné au Russe un assez bon test au premier tour, mais il ne semble pas que Martinez puisse faire de même. Seuls quelques privilégiés peuvent survivre à Medvedev depuis le fond du terrain et l’Espagnol n’a pas le pouvoir de frapper la quatrième tête de série. Ce qui pointe plutôt vers une victoire confortable de Medvedev.

Prédiction: Medvedev en 3

Intégrer à partir de .

Gael Monfils vs Ivo Karlovic

Jim: Sans surprise, Lu Yen-hsun, jouant à Melbourne sur un classement protégé après un an et demi de jeu, n’a prouvé aucun match pour la dixième tête de série Gael Monfils, qui a enregistré une victoire confortable 6-1 6-4 6-2 . Ivo Karlovic, quant à lui, a reculé les années pour battre le Vasek Pospisil du Canada en trois. Mais le Français Monfils a l’athlétisme et le pouvoir de causer des problèmes à Karlovic que Pospisil n’a pas pu.

Prédiction: Monfils en 4

Yesh: Karlovic a rappelé les années dans une bonne victoire, mais son service n’est tout simplement plus ce qu’il était et il n’a jamais été l’un des meilleurs du fond du court. À presque 41 ans, son temps pour affronter les meilleurs joueurs et les battre est bien passé.

Prédiction: Monfils en 3

Damian: Monfils et Karlovic ne sont peut-être pas une rivalité classique, mais c’est un excellent match. Le jeu de base de Karlovic a été étonnamment bon dans sa victoire contre Pospisil, mais il ne remportera évidemment pas de nombreux rallyes qui dépassent cinq tirs ici. Monfils créera sûrement plus de chances, mais les saisira-t-il? Peut-être, mais cela devrait être aussi proche que chaque match joué par Karlovic.

Prédiction: Monfils en 4

Intégrer à partir de .

Pablo Carreno Busta contre Peter Gojowczyk

Jim: Après que des blessures l’ont vu plonger du top 10, Pablo Carreno Busta a travaillé dur pour reconstruire sa carrière. Il a revendiqué une solide victoire au premier tour contre l’heureux perdant Jozef Kovalik, même s’il aura peut-être été déçu de perdre un set. Peter Gojowczyk, quant à lui, a battu son compatriote Christopher Eubanks, également en quatre sets. Mais les coups de pied réguliers de Carreno Busta, en particulier son excellent revers, devraient prouver la différence ici.

Prédiction: Carreno Busta en 4

Yesh: Gojowczyk a très bien joué pour traverser l’Américain Christopher Eubanks au premier tour, mais Carreno Busta est un style et un niveau de joueur différent. L’Espagnol accède au troisième tour de l’Open d’Australie.

Prédiction: Carreno Busta en 3

Damian: L’Allemand Gojowczyk a un grand jeu, mais incroyablement incohérent en raison de la façon dont il frappe à plat ses coups de fond. Et avec la surface signalée comme étant assez lente, cela nuit à ses chances de battre un joueur qui bouge ainsi que Carreno Busta.

Prédiction: Carreno Busta en 4

Intégrer à partir de .

Andrey Rublev contre Yuichi Sugita

Jim: Sauf une oscillation de mi-match, Andrey Rublev a réalisé une solide performance pour battre le wild card Christopher O’Connell au premier tour et il appréciera sûrement ses chances face à Yuichi Sugita. Le Japonais a remporté sa propre victoire contre le français Elliot Benchetrit, mais il n’a tout simplement pas les armes pour blesser Rublev si le Russe est sur son coup.

Prédiction: Rublev en 3

Yesh: Sugita est en forme impressionnante en ce moment. Rublev est certainement le meilleur joueur, mais il était un peu bancal lors de son match d’ouverture. Wobble contre Sugita, et les choses ne se termineront pas bien. Cela dit, il devrait avoir suffisamment de puissance pour dépasser les Japonais.

Prédiction: Rublev en 5

Damian: Rublev a été bagellé par Christopher O’Connell au premier tour de l’Open d’Australie, mais a tout de même remporté le match en quatre. Même s’il est un peu fatigué de jouer une tonne de tennis au cours des dernières semaines, la confiance qu’il a en ce moment sur cette séquence de 13 victoires le verra sûrement à travers le défi de Sugita.

Prédiction: Rublev en 4

Photo principale:

Intégrer à partir de .