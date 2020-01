Open d’Australie – 4e journée – prédictions masculines, dont Dominic Thiem contre Alex Bolt

Avec la moitié supérieure du tirage au sort des hommes qui se disputera une place lors des 32 derniers matchs de l’Open d’Australie, l’action ne devrait pas manquer lors de la quatrième journée à Melbourne. Rafael Nadal affrontera Federico Delbonis tandis que Daniil Medvedev affrontera le qualifié Pedro Martinez et Nick Kyrgios affrontera Gilles Simon. Ici, à LWOT, nous proposerons nos pronostics pour les 16 matches masculins, avec Jim Smith, Yesh Ginsburg et Damian Kust donnant leur choix pour cette liste de matches. Qui avancera?

Australian Open Day 4 Predictions

Dominic Thiem contre Alex Bolt

Jim: Alex Bolt a connu une excellente course à l’Open d’Australie la saison dernière et il a livré une autre bonne performance pour battre Albert Ramos Vinolas, 7-6 1-6 6-7 6-1 6-4, au premier tour. Cependant, il est difficile de le voir dépasser la cinquième tête de série Dominic Thiem. L’Autrichien s’est imposé comme une véritable force sur les courts durs au cours des 12 derniers mois et il a battu Adrian Mannarino au premier tour. Bolt est peut-être plus compétitif, mais une autre victoire en trois sets pour Thiem semble plus que probable.

Prédiction: Thiem en 3

Yesh: Bolt a impressionné dans un bouleversement de cinq sets lors de son premier match, et sa récompense est un affrontement contre le Dominic Thiem en forme. Aie. L’Australien pourra au moins jouer sur un court d’exposition, mais son temps là-bas pourrait être plutôt bref.

Prédiction: Thiem en 3

Damian: Est-ce que cela pourrait devenir délicat pour Thiem? Bolt a marqué un autre bouleversement décent à son domicile Slam, mais il faudrait un énorme pas pour éliminer la cinquième tête de série. Surtout compte tenu de la façon dont Thiem a bien commencé sa campagne de l’Open d’Australie contre Mannarino.

Prédiction: Thiem en 4

Intégrer à partir de .

Taylor Fritz contre Kevin Anderson

Jim: Kevin Anderson mérite un grand crédit pour la manière dont il a lutté pour la victoire en cinq sets contre la qualificative Ilya Ivashka, qui a réalisé une superbe performance. Mais ce match a sûrement beaucoup retiré les jambes de l’Afrique du Sud et Taylor Fritz, qui a rejeté le qualificatif Tallon Griekspoor au premier tour en trois, cherchera à en profiter. Fritz s’est nettement amélioré au cours des six derniers mois et devrait être trop solide pour le retour d’Anderson ici.

Prédiction: Fritz en 4

Yesh: Anderson avait besoin d’un bris d’égalité au cinquième set pour trouver son chemin à travers son premier match contre Ivashka. Fritz, quant à lui, semble être en bonne forme et confiant. Donnez-moi l’Américain, qui regarde mieux depuis la ligne de base et dont le service clique.

Prédiction: Fritz en 3

Damian: Bien que je choisirais Anderson avant le tournoi, sa performance contre Ivashka était un peu plus cool. Le Sud-Africain a passé près de quatre heures sur le terrain et n’a gagné que lors d’un cinquième bris d’égalité. Fritz, quant à lui, a eu une journée facile au bureau pour battre Tallon Griekspoor. Je m’attends à ce que ses jambes plus fraîches lui donnent l’avantage.

Prédiction: Fritz en 4

Intégrer à partir de .

Aljaz Bedene vs Ernests Gulbis

Jim: Aljaz Bedene est toujours là ou aux alentours, mais le jeu slovène manque d’une véritable arme. Il s’est néanmoins révélé trop bon pour James Duckworth, battant le compagnon australien en cinq sets. Cependant, il est difficile de le voir répéter cette victoire contre Ernests Gulbis, qui a ajouté aux difficultés de Felix Auger-Aliassime avec une victoire en quatre sets au premier tour. Le letton n’est pas exactement cohérent, mais quand il prend le dessus, il a tendance à être un homme difficile à arrêter.

Prédiction: Gulbis en 4

Yesh: Bedene a surmonté le double Duckworth en cinq sets lors de son match d’ouverture, tandis que Gulbis a montré des éclats de son ancien éclat en bouleversant Felix Auger-Aliassime. Gulbis peut-il maintenir son niveau? La dernière décennie d’expérience dit non, mais cette semaine dit probablement.

Prédiction: Gulbis en 3

Damian: Sur la base des deux dernières années du Letton, cela semble être une autre déception après une bonne victoire. Mais quelque chose me dit que Gulbis joue assez bien pour profiter de l’occasion. Surtout que Bedene a admis que les conditions à l’Open d’Australie ne convenaient pas vraiment à son jeu.

Prédiction: Gulbis en 4

Intégrer à partir de .

Alexander Zverev vs Egor Gerasimov

Jim: Les luttes d’Alexander Zverev ont été si prononcées récemment, qu’il est arrivé à l’Open d’Australie avec plus ou moins aucune attente envers lui. Ce manque de pression semblait l’aider au premier tour alors qu’il réalisait le défi déterminé de Marco Cecchinato en deux sets. Et s’il peut jouer à nouveau avec cette liberté contre Egor Gerasimov, il devrait également être en mesure de rendre compte du Biélorusse. Le problème pour Zverev, c’est qu’il ne semble pas échapper à la pression pendant longtemps ou y faire face quand il arrive.

Prédiction: Zverev en 4

Yesh: Zverev a traversé l’Italien Cecchinato sans trop de problèmes, tandis que Gerasimov a joué tard dans la nuit pour survivre à une rencontre d’essai avec le jeune fusil Ruud. Je pense que Zverev passe au travers de l’endurance, même si Gerasimov le surpasse au début.

Prédiction: Zverev en 4

Damian: Zverev n’a certainement pas impressionné contre Cecchinato, il vient de battre un adversaire qui avait encore plus de problèmes de confiance que lui. Gerasimov, quant à lui, vient de remporter une belle victoire et a certainement la capacité de se rapprocher. À moins que Zverev ne s’améliore d’une manière ou d’une autre en deux jours, je m’attends à ce que ce soit une morsure d’ongle. Mais la qualité de l’Allemand devrait à peu près le voir à travers.

Prédiction: Zverev en 5

Photo principale:

Intégrer à partir de .