Open d’Australie – 5e journée – prédictions féminines, dont Naomi Osaka contre Coco Gauff

Le 5e jour de l’Open d’Australie vendredi est plein de matchs à succès. Huit d’entre eux, pour être précis. Vendredi, chaque match du troisième tour a un potentiel incroyable, et nous ici à LWOT allons prédire chacun d’entre eux pour vous. Cet article contient quatre matchs, et nous avons un deuxième set avec les quatre autres. Les prédictions des matchs d’aujourd’hui sont Tracey Essex, Damian Kust et Jim Smith.

Australian Open Day 5 Predictions Femmes

Ashleigh Barty contre Elina Rybakina

Tracey:

Barty a bien géré la pression en jouant à domicile, se déplaçant avec une relative facilité dans les deux premiers tours. L’Aussie en forme a beaucoup de variété dans son jeu et soupçonne qu’elle en aura besoin pour le niveau exceptionnel auquel Rybakina joue actuellement. C’est un match dangereux pour Barty – qui pourrait la voir quitter l’Open d’Australie. Le Kazakh est sur une larme – une course à la finale à Shenzhen et la levée du trophée à Hobart. Je vais avec Barty qui a les compétences en résolution de problèmes que le jeune pistolet n’a pas encore acquises.

Prédiction: Barty en 3

Damian:

Rybakina est très en forme mais battre Barty est un tout autre défi. L’Australienne a un jeu délicat qui prend un peu de temps et aura la foule rugissant de son soutien.

Prédiction: Barty en 2

Jim:

Barty a commencé un peu lentement sa campagne de l’Open d’Australie, mais elle a fini par battre Lesia Tsurenko assez confortablement, avant d’envoyer Polona Hercog. Elle trouvera presque certainement la Rybakina en forme une proposition plus difficile, mais c’est toujours un match que le numéro un mondial devrait gagner et je pense qu’elle le fera.

Prédiction: Barty en 2

Intégrer à partir de .

Ekaterina Alexandrova vs Petra Kvitova

Tracey:

Nous avons peut-être vu un résultat différent si l’Espagnol Badosa n’avait pas raté le tir de passe à la balle de match par la marge la plus étroite. Après cette miss, Badosa a mentalement quitté le jeu. Je pense que le # 97 mondial prenait de l’ampleur et aurait bien pu prendre ce match. Ce fut un test formidable pour la superstar tchèque qui affronte désormais une Alexandrova en forme. Une bataille très difficile est en préparation, mais celle dans laquelle Kvitova devrait l’emporter.

Prédiction: Kvitova en 3

Damian:

Kvitova est toujours un point d’interrogation de nos jours et Alexandrova a très bien joué. Mais si la République tchèque canalise l’un des tennis qu’elle a joué au premier tour pour battre Siniakova, elle le prend le plus souvent.

Prédiction: Kvitova en 3

Jim:

Il semblait y avoir un certain degré d’incertitude autour de l’arrivée de Kvitova à l’Open d’Australie, mais le finaliste de 2019 a en quelque sorte dissipé cela avec deux belles performances. Mais elle fait face à une joueuse en pleine forme à Alexandrova et elle devra peut-être faire de son mieux pour franchir la ligne. Mais si c’est le cas, elle devrait avoir suffisamment de pouvoir pour relever le défi russe.

Prédiction: Kvitova en 3

Intégrer à partir de .

Caroline Wozniacki contre Ons Jabeur

Tracey:

Jabeur a démantelé la graine n ° 12 Johanna Konta dans son premier match. Et elle a enchaîné avec une solide victoire sur la Française Caroline Garcia. Ce fut un bon début de tournoi pour le Tunisien. Pourtant, Wozniacki sera un adversaire coriace. L’un des meilleurs défenseurs du jeu, le Danois fera jouer beaucoup de balles à Jabeur. Dans son dernier tournoi de sa carrière, je ne m’attends pas à voir Wozniacki partir tout de suite.

Prédiction: Wozniacki en 2

Damian:

Jabeur a un jeu très délicat et peut potentiellement redline son jeu pour deux sets. Mais je pense que Wozniacki a les yeux rivés sur le match de Serena en ce moment et ne reculera pas facilement lors de sa dernière épreuve de tennis professionnel.

Prédiction: Wozniacki en 3

Jim:

Wozniacki a prolongé sa carrière d’au moins un match avec un superbe affichage, qui lui rappelle à son meilleur, pour battre la jeune arme à feu Dayana Yastremska 7-5 7-5 au deuxième tour. Et avec sa carrière toujours en jeu ici, elle ne manquera pas de motivation pour la soutenir contre la tunisienne Jabeur, qui a impressionné en se battant contre Caroline Garcia mais pourrait être légèrement surclassée ici.

Prédiction: Wozniacki en 2

Intégrer à partir de .

Naomi Osaka vs Coco Gauff

Tracey:

Naomi Osaka est dans une forme exceptionnelle. Combinez cela avec sa victoire écrasante contre Gauff à l’US Open. Je vois un bon combat de la part de l’adolescente américaine, mais elle n’a pas encore développé les compétences pour quitter une joueuse d’élite qui joue si bien.

Prédiction: Osaka en 2

Damian:

Gauff est définitivement un combattant et peut faire de grands bouleversements, mais nous avons vu à quoi ressemblait ce match à l’US Open. Osaka l’a largement dépassée et je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé à cet égard.

Prédiction: Osaka en 2

Jim:

Osaka a montré que Gauff avait encore du chemin à parcourir avant de commencer à défier les plus grands titres avec un travail de démolition impitoyable sur Arthur Ashe à ce stade de l’US Open 2019. Gauff aura sans aucun doute appris de cette expérience, mais malgré tout ce que l’Américaine continue de s’améliorer, il est difficile de la voir repartir avec un résultat radicalement différent de ce match.

Prédiction: Osaka en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .