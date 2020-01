Open d’Australie 5e journée – prédictions féminines, dont Serena Williams vs Qiang Wang

Le 5e jour de l’Open d’Australie vendredi est plein de matchs à succès. Huit d’entre eux, pour être précis. Vendredi, chaque match du troisième tour a un potentiel incroyable, et nous ici à LWOT allons prédire chacun d’entre eux pour vous. Cet article contient quatre matchs, et nous avons un deuxième set avec les quatre autres. Les prédictions des matchs d’aujourd’hui sont Tracey Essex, Damian Kust et Jim Smith.

Australian Open Day 5 Predictions Femmes

Madison Keys contre Maria Sakkari

Tracey:

Une victoire en deux sets contre Nao Hibino n’était pas aussi simple que Sakkari aurait pu le souhaiter. La superstar grecque a offert dix opportunités de pause et a décroché 67% de ses premières livraisons. De toute évidence, elle devra faire beaucoup mieux contre la dixième tête de série Madison Keys. L’Américaine a joué avec calme et dynamité des gagnants avec sa puissance facile. La section des acclamations grecques va-t-elle la jeter? Cela peut être un peu troublant, mais rien que Keys ne peut surmonter.

Prédiction: clés en 2

Damian:

Keys n’a jamais vraiment bien réussi en Australie, mais je pense qu’elle est prête à le changer. Les balles voleront vite dans ce match, mais je pense que le niveau américain fluctuera beaucoup moins que celui de Sakkari.

Prédiction: clés en 3

Jim:

Keys est arrivé en bonne forme à l’Open d’Australie et a bien joué jusqu’à présent à Melbourne, avec de solides victoires contre Daria Kasatkina et Arantxa Rus. Mais Sakkari présente une véritable avancée en classe pour l’Américain. Mais si Keys peut mobiliser efficacement son pouvoir, cela devrait prouver la différence dans ce qui semble être un match très disputé.

Prédiction: clés en 3

Alison Riske contre Julia Goerges

Tracey:

Il semble que lorsque Alison Riske prend le dessus, elle a du mal à arrêter. Et, je pense qu’elle a assez de savoir-faire pour éliminer l’Allemand qui frappe fort en séries droites.

Prédiction: Riske in 2

Damian:

Riske a été dans la meilleure forme de sa vie depuis la dernière saison et se révélera sûrement un prétendant serré ici. Les deux dames essaieront de rester au sommet des rallyes, mais il semble que le service de Goerges et la combinaison de coup droit devraient être plus dangereux que tout ce qui se trouve dans les armes de Riske.

Prédiction: Goerges en 3

Jim:

Après une meilleure saison en 2019, Riske visera sûrement une course profonde à Melbourne et après un démarrage difficile contre le champion d’Acapulco Wang Yafan, elle a dominé contre Zhu Lin, perdant seulement quatre matchs. Cependant, Goerges, qui a impressionné en battant la 12e tête de série Petra Martic d’un set down, fournira un test plus sévère. Mais c’est celui que Riske est bien équipé pour passer, à condition qu’elle revienne bien.

Prédiction: Riske en 3

Sofia Kenin contre Shuai Zhang

Tracey:

Zhang a remporté le seul match contre Kenin. Mais cela remonte à 2018 lorsque Kenin jouait à un niveau très différent. Kenin est devenu un combattant qui se bat contre quiconque se trouve sur son chemin. Ce ne sera pas simple et ce ne sera pas facile. Mais, Kenin devrait écarter le finaliste de Hobart avec un certain effort.

Prédiction: Kenin en 3

Damian:

L’Américaine s’est régulièrement améliorée, mais un peu tranquillement, et tous les signes indiquent qu’elle tirera une bonne piste à un moment proche dans le futur. Peut-être que cela peut arriver ici, car l’intégralité de son jeu et la capacité d’adaptation devraient l’emmener avec Zhang.

Prédiction: Kenin en 3

Jim:

Kenin a jusqu’à présent fait des progrès rapides dans sa section du tirage au sort, battant les qualifiés Martina Trevisan et Ann Li. Zhang Shuai a également semblé affûté, se remettant du bord du gouffre contre Sloane Stephens avant de démanteler l’inexpérimentée Caty McNally. Mais Kenin est une proposition plutôt plus dangereuse. Attendez-vous à ce que l’Américain avance.

Prédiction: Kenin en 2

Serena Williams vs Qiang Wang

Tracey:

Lorsque Serena Williams joue à ce niveau, elle est une force quasi imparable. Son service a commencé et ses coups de fond ont fait sauter la plupart des adversaires hors du terrain. La constance de Wang défiera certainement Serena. Mais attendez-vous à ce que la superstar américaine ouvre la cour et prive Wang de pouvoir.

Prédiction: Williams en 2

Damian:

Serena voit la # 24 si proche et pourtant si loin d’elle, et il faudra un peu de performance pour l’arrêter. Pas sûr que Wang ait la classe requise pour le faire.

Prédiction: Williams en 2

Jim:

Wang n’a prouvé aucun match pour Williams lors de leur dernière rencontre à l’US Open, remportant un seul match. La Chinoise était peut-être un peu impressionnée par l’occasion, elle jouait son premier quart de finale du Grand Chelem, mais Williams a regardé sous une forme impérieuse jusqu’à présent à l’Open d’Australie et l’Américaine a disputé une séquence de sept victoires consécutives. Il est difficile de la voir ne pas étendre cela à au moins huit victoires consécutives.

Prédiction: Williams en 2

