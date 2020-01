Open d’Australie – 6e journée – prédictions hommes, dont Rafael Nadal contre Pablo Carreno Busta

Après une série de bouleversements époustouflants lors de la cinquième journée à Melbourne Park, la sixième journée de l’Open d’Australie verra la moitié supérieure du match nul des hommes pour une place la deuxième semaine. Un certain nombre de noms de stars seront en action dans la capitale victorienne et comme toujours chez Last Word on Tennis, nous proposerons nos prédictions dans tous les domaines. Jim Smith, Damian Kust et Harsh Bhoot donnent leur choix pour cette liste de matchs. Mais qui atteindra le quatrième tour?

Australian Open Day 6 Predictions

Rafael Nadal contre Pablo Carreno Busta

Jim: Rafael Nadal a fait un formidable début de sa campagne de l’Open d’Australie, avec des conditions apparemment plus lentes peut-être l’aider. Mais il affrontera son premier vrai test à Melbourne face à son compatriote Pablo Carreno Busta. Le 27e tête de série a bien joué jusqu’à présent lui-même et bien qu’il n’ait jamais battu Nadal en quatre rencontres, son revers de classe mondiale pourrait causer des problèmes à Nadal. Mais probablement pas assez pour retarder longtemps le n ° 1 mondial.

Prédiction: Nadal en 4

Damian: Bien que Nadal n’ait pas été particulièrement convaincant jusqu’à présent, il a dominé ce match dans le passé et devrait le faire à nouveau. Carreno Busta n’a pas le pouvoir de frapper Nadal hors du terrain et même s’il parvient d’une manière ou d’une autre à prolonger le match, l’endurance de Nadal devrait pouvoir lui survivre.

Prédiction: Nadal en 3

Harsh: Le n ° 1 mondial est passé à trois pour 20 sur les points d’arrêt contre Delbonis, mais à part cela, c’était une solide performance. Carreno Busta a également regardé sous une forme décente à Melbourne, mais il n’a jamais battu Nadal auparavant et il est difficile de le voir le faire ici, compte tenu de la domination de Nadal au service de Delbonis. Attendez-vous à des rassemblements palpitants avec Nadal brisant lentement les défenses de Carreno Busta.

Prédiction: Nadal en 3

Gael Monfils contre Ernests Gulbis

Jim: Ernests Gulbis, malgré toute son incohérence, est un joueur superbement doué et il en a montré autant lors de l’Open d’Australie, passant à travers les qualifications et jusqu’au troisième tour. Mais il affronte en Gael Monfils un joueur qui est sûrement son supérieur tant en talent qu’en application. Pour aggraver les choses pour le Letton, il a perdu contre Monfils lors de leurs trois rencontres précédentes. Gulbis est assez bon pour rester compétitif, mais c’est un match que le Français devrait gagner.

Prédiction: Monfils en 4

Damian: Il peut être difficile de croire que Gulbis était autrefois l’un des 10 meilleurs joueurs, mais le Letton a bien commencé 2020. Monfils a été testé par Ivo Karlovic au deuxième tour et a dû creuser profondément pour prendre un quatre sets serré. Il devrait y avoir beaucoup plus de rallyes prolongés dans celui-ci, qui devrait être un thriller. Mais le Français est d’autant plus stable.

Prédiction: Monfils en 5

Harsh: Gulbis a jusqu’à présent été assez solide, avec sa victoire contre Felix Auger-Aliassime particulièrement impressionnante. Au mieux, Gulbis peut causer de vrais problèmes, mais Monfils est un excellent contre-coupeur et peut aller de pair avec Gulbis depuis la ligne de base. Le Letton a une fiche de 0-3 contre Monfils et à condition que le Français puisse contrôler son nombre d’erreurs, Monfils reste le favori. Cela étant dit, Gulbis ne laissera pas ce match glisser facilement et s’attendra à ce que le choc soit plein de changements de momentum, le Français finissant par le décrocher.

Prédiction: Monfils en 5

Daniil Medvedev contre Alexei Popyrin

Jim: Alexei Popyrin connaît une autre belle course à l’Open d’Australie et a maintenant réussi à défendre les points qu’il a gagnés à Melbourne l’année dernière, ce qui n’est pas un mince exploit pour le jeune pistolet. Mais il est difficile de le voir arriver à la deuxième semaine contre Daniil Medvedev. Le Russe semble être l’homme le plus susceptible en dehors des Big Three de réclamer le titre cette quinzaine et il devrait être en mesure de disposer assez facilement de l’Australien qui frappe fort.

Prédiction: Medvedev en 3

Damian: Avoir la foule contre vous peut rendre la tâche difficile à n’importe quel joueur, mais s’il y en a une équipée pour le gérer, c’est Medvedev, qui a joué l’ennemi public pendant une grande partie de l’US Open. Popyrin est de retour au troisième tour pour le deuxième tour. L’année dernière, il a étendu Lucas Pouille à cinq, mais je ne vois pas comment le jeune Australien peut blesser le Russe au sol.

Prédiction: Medvedev en 3

Harsh: Popyrin a une tonne de potentiel et de talent, mais cela suffira-t-il contre le Russe? Medvedev a été à son meilleur niveau au deuxième tour tandis que l’Australien a dominé contre Jaume Munar. Les défenses russes sont difficiles à briser, donc Popyrin aura tout au long de son agression pour avoir une chance de la ligne de base, mais c’est plus facile à dire qu’à faire contre Medvedev. Attendez-vous à ce que Popyrin mène un vaillant combat et prenne éventuellement un set, mais que Medvedev se révèle trop fort.

Prédiction: Medvedev en 4

David Goffin contre Andrey Rublev

Jim: David Goffin a fait un travail acharné contre Pierre-Hugues Herbert, jetant une avance de deux sets avant de se rallier pour gagner dans le décideur. Cela pourrait-il coûter cher à Andrey Rublev? Le Russe a fait un excellent début d’année, après avoir remporté les 14 matches qu’il a disputés, remportant des titres à Doha et à Adélaïde. Il a également battu Goffin lors de leur seule rencontre précédente en deux sets. Attendez-vous à ce que le match revanche soit plus proche, mais que le résultat soit le même.

Prédiction: Rublev en 5

Damian: Cela pourrait être le choc le plus intéressant du troisième tour. Goffin a excellé à la Coupe ATP, battant même Nadal. Mais Rublev est sur une séquence de 14 victoires consécutives, qui remonte au début des finales de la Coupe Davis en novembre. Le Russe ne montre aucun signe de ralentissement et malgré tout le tennis qu’il a joué récemment. Peut-être que la fatigue deviendra un problème si elle passe à cinq, mais avec les performances précaires de Goffin au deuxième tour et la façon dont Rublev joue, je ne pense pas que cela dure aussi longtemps.

Prédiction: Rublev en 4

Harsh: Goffin a presque laissé ses deux sets à aimer glisser avant contre Herbert avant de se regrouper et de remporter le cinquième set. Le Belge sait très bien qu’il ne peut pas se permettre de le faire lorsqu’il affrontera le joueur en forme de 2020 à Rublev. Hormis le deuxième set de son premier tour, le Russe a été solide et agressif. Goffin a purgé 12 doubles fautes contre Herbert, ce qui n’aidera pas sa confiance. Rublev cherchera à mettre la pression sur le service de Goffin, mais le Belge connaît bien ses points forts et a déjà battu de gros joueurs de base agressifs. Mais Rublev joue assez bien pour qu’il puisse passer.

Prédiction: Rublev en 4

