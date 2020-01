Open d’Australie – 6e journée – prédictions masculines, y compris Karen Khachanov contre Nick Kyrgios

Le cinquième jour de l’Open d’Australie a vu le tournoi rugir, la carrière distinguée de Caroline Wozniacki se terminant par une défaite aux mains d’Ons Jabeur, Serena Williams et Stefanos Tsitsipas s’écroulant également tandis que Roger Federer a survécu à la plus petite marge contre John Millman.

Le sixième jour, la moitié supérieure du tirage au sort des hommes est prête à se battre pour une place au cours des 16 dernières et comme toujours ici à Last Word on Tennis, nous proposons nos prédictions dans tous les domaines, y compris pour le choc 100% espagnol entre Rafael Nadal et Pablo Carreno Busta. Jim Smith et Yesh Ginsburg donnent leur choix pour cette liste de matches. Mais qui avancera?

Australian Open Day 6 Predictions

Karen Khachanov contre Nick Kyrgios

Jim: Karen Khachanov n’a pas pris un départ particulièrement convaincant à Melbourne et il avait besoin d’un bris d’égalité en finale pour battre Mikael Ymer. Nick Kyrgios, en revanche, a semblé déterminé à avoir un impact réel sur son Slam à domicile cette année et sa victoire en quatre sets contre Gilles Simon était une victoire de déclaration. Attendez-vous à ce qu’il en récupère un autre aux frais du Russe ici.

Prédiction: Kyrgios en 4

Yesh: Kyrgios a l’air cool et concentré. Peut-être que c’était la Coupe ATP, les feux de brousse catastrophiques, peut-être que c’était quelque chose de personnel, ou ça pourrait être autre chose, mais l’Australien mercurial semble enfin prêt à réaliser son potentiel considérable. Voyons jusqu’où il va, contre un bon adversaire qui a un peu lutté ce tournoi.

Prédiction: Kyrgios en 4

Dominic Thiem contre Taylor Fritz

Jim: Taylor Fritz a joué un grand match pour prendre le meilleur sur Kevin Anderson, se ralliant après deux sets pour battre le Sud-Africain en cinq. Dominic Thiem a également été prolongé à cinq sets par l’industriel Alex Bolt, bien que ses problèmes dans ce match soient en grande partie de sa propre initiative. Il peut difficilement se permettre une répétition de ce niveau contre Fritz, mais s’il s’affûte, il devrait être capable de dominer l’Américain.

Prédiction: Thiem en 4

Yesh: Après une excellente année 2019, Thiem n’a pas vraiment bien joué jusqu’à présent à l’Open d’Australie, mais Fritz vient de passer par un épuisant cinq sets. Il est difficile d’imaginer que l’Américain a encore beaucoup à faire dans le char.

Prédiction: Thiem en 4

John Isner contre Stan Wawrinka

Jim: C’est peut-être le match masculin le plus intrigant de la sixième journée, un des deux hommes sera désespéré de gagner. Stan Wawrinka a subi un véritable test d’Andreas Seppi au deuxième tour, un qu’il a bien fait de passer, mais John Isner semble présenter un défi imposant. L’Américain a semblé en bonne forme jusqu’à présent à Melbourne, avec son service presque injouable. Il a également remporté trois de ses quatre rencontres avec Wawrinka. Attendez-vous à ce qu’il prolonge cet avantage en tête-à-tête, mais seulement après une bataille.

Prédiction: Isner sur 5

Yesh: Isner joue vraiment bien en ce moment. Son service est pratiquement incassable et il est agressif à son retour. Un Wawrinka de haut niveau gagnerait probablement cela facilement, mais le Suisse n’est pas encore revenu à son meilleur niveau, s’il le sera jamais.

Prédiction: Isner en 4

Fernando Verdasco contre Alexander Zverev

Jim: C’est un témoignage de la gravité de ses récents combats qu’Alexander Zverev, septième tête de série, remportant deux matchs d’affilée d’affilée, est considéré comme un progrès remarquable. Mais il pourrait bien avoir besoin d’être à son meilleur quand il affrontera Fernando Verdasco. L’Espagnol a causé de réels problèmes à Zverev dans le passé, le battant de manière célèbre au premier tour de Roland-Garros. Si le gros coup droit de Verdasco commence à tirer, Zverev pourrait bien se retrouver en difficulté.

Prédiction: Verdasco en 4

Yesh: Zverev a fait son chemin vers ce tour sans dépenser trop d’énergie, mais il n’a pas regardé de son mieux. Après une Coupe ATP désastreuse, je dois aller avec Verdasco, qui joue bien en ce moment.

Prédiction: Verdasco en 4

