Open d’Australie – 8e journée – prédictions féminines, y compris Simona Halep contre Elise Mertens

Le jour 8 à l’Open d’Australie signifie que nous terminons le quatrième tour et établissons les quarts de finale. Il y a quatre matchs féminins lundi, et nous sommes là pour les prévoir tous pour vous. Et oui, nous avons également des prédictions pour les matchs des quatre hommes. Prédire aujourd’hui sont Jim Smith, Andrew Watson et Ryan Schick.

Australian Open Day 8 Predictions Femmes

Anett Kontaveit contre Iga Swiatek

Jim:

Kontaveit et Swiatek arrivent tous les deux au quatrième tour après avoir enregistré de superbes victoires lors des 32 derniers matchs. Mais en plus du Pole Swiatek, la victoire 6-0 6-1 de Kontaveit sur la sixième tête de série Belinda Bencic était si impressionnante qu’il est difficile de voir son échec à le sauvegarder au quatrième tour, même si le pôle a la qualité pour maintenir cette compétitivité.

Prédiction: Kontaveit en 3

Andrew:

Cette rencontre mettra en vedette deux joueurs en forme extrêmement impressionnants. Les deux joueurs ont blitz à travers leurs tirages au sort dans une rafale de gagnants et de tennis de puissance. L’expérience légèrement plus grande et la variété un peu plus variée de l’Estonienne ont pu voir son avantage dans cette bataille.

Prédiction: Kontaveit en 3

Ryan:

Les deux joueurs sortent d’énormes bouleversements consécutifs lors du dernier tour. Kontaveit a dominé Bencic, qui est un bon joueur de terrain dur. Bencic n’a pas joué son mieux, mais c’était plus révélateur du potentiel de Kontaveit lorsqu’elle a joué son meilleur tennis. Swiatek ne descendra pas facilement, mais Kontaveit a été verrouillé et avancera.

Prédiction: Kontaveit en 2

Garbine Muguruza vs Kiki Bertens

Jim:

Muguruza a remporté une superbe victoire contre Elina Svitolina au troisième tour, une victoire qu’elle voudra sûrement désespérer de battre contre la Hollandaise Bertens. Mais la Néerlandaise a été en forme jusqu’à présent à Melbourne Park, n’ayant pas encore perdu un set. Il est difficile de la voir maintenir ce record parfait contre Muguruza, mais Bertens est le joueur de base supérieur et devrait avoir assez pour atteindre les quarts de finale.

Prédiction: Bertens en 3

Andrew:

Muguruza a perdu le premier set de cet Open d’Australie 6-0 contre Shelby Rogers. Depuis lors, l’Espagnole a été absolument exceptionnelle et a joué d’une manière qui nous rappelle à tous comment elle est devenue double championne du Grand Chelem. Bertens a également bien réussi à atteindre ce stade et a prouvé sa capacité sur cette surface. Si Muguruza continue de jouer comme elle l’a fait contre Svitolina, alors Bertens va avoir du mal. Cependant, Bertens a des armes plus grosses que l’Ukrainien, ce qui pourrait se transformer en bras de fer, mais dans lequel l’Espagnol devrait l’emporter.

Prédiction: Muguruza en 2

Ryan:

C’est probablement le match le plus difficile à choisir des quatre, simplement parce que nous n’avons aucune idée de ce que Garbine Muguruza va jouer. Nous avons vu ce que la double championne du Grand Chelem peut faire de son mieux, comme on l’a vu lors de son battage au troisième tour contre Elina Svitolina, mais ses luttes ont également été extrêmes, sans même être semées à Melbourne. Ce match se résumera à Bertens étant le meilleur joueur de dur, ce qui lui donnera un léger avantage.

Prédiction: Bertens en 3

Angelique Kerber contre Anastasia Pavlyuchenkova

Jim:

C’est un match qui pourrait aller dans les deux sens. Jusqu’à présent, les deux femmes ont bien regardé l’Open d’Australie, mais c’est la Kerber allemande qui a le vrai pedigree du Grand Chelem. Elle n’aura pas les choses à sa façon, mais attendez-vous à ce que son expérience prouve la différence.

Prédiction: Kerber en 3

Andrew:

Kerber a été solide jusqu’à présent et s’est glissé tranquillement dans le tirage au sort. Pavlyuchenkova a battu Karolina Pliskova tout en frappant un incroyable 51 vainqueurs. Ce match se résumera à l’attaque contre la défense, et bien que l’attaque soit presque toujours favorisée par les fans, une défense solide est souvent l’attribut le plus efficace dans ces affrontements. Kerber est dangereux dans la dernière partie du Grand Chelem et Pavlyuchenkova a été décevant auparavant.

Prédiction: Kerber en 3

Ryan:

Kerber ressemble enfin à sa version 2017 avec le tennis qu’elle a joué à Melbourne, ce qui fait d’elle un danger pour tout le monde. Pavlychenkova a été bouleversée par Pliskova, deuxième tête de série, et son service la maintiendra dans n’importe quel match. Kerber pourra faire juste assez pour gagner les points clés et remporter une victoire.

Prédiction: Kerber en 3

Elise Mertens contre Simona Halep

Jim:

Mertens avait l’air d’avoir des ennuis contre CiCi Bellis au troisième tour après que l’Américain ait pris le deuxième set sur un tie-break pour prendre le match à distance, mais le Belge a dominé le décideur pour le gagner à aimer. Cependant, Halep a semblé vif jusqu’à présent à Melbourne, le Roumain n’ayant pas encore perdu un set. Attendez-vous à ce qu’elle se révèle trop forte pour Mertens.

Prédiction: Halep en 2

Andrew:

Ce sera une rencontre de grande qualité. Leur dernier match était sur terrain dur en 2019 et le Belge s’est imposé en trois sets. Ce match peut bien tenir la distance aussi, mais à cette occasion, le Roumain est favorisé pour progresser en raison de l’expérience supplémentaire dans l’environnement des grands matchs.

Prédiction: Halep en 3

Ryan:

Après avoir attendu des années pour son premier Grand Chelem, Simona Halep semble prête à remporter son troisième Chelem différent. Le finaliste 2018 n’a pas encore laissé tomber un set toute la semaine. Mertens a été clinique dans l’envoi d’autres joueurs, mais Halep est tout simplement trop bon. Halep devrait gagner confortablement et se rapprocher un peu plus du titre.

Prédiction: Halep en 2

