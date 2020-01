Open d’Australie – 8e journée – prédictions masculines, dont Rafael Nadal contre Nick Kyrgios

La première semaine à l’Open d’Australie n’a pas manqué d’action divertissante, avec un certain nombre de matchs passionnants et quelques bouleversements choquants. Maintenant, la compétition devrait s’intensifier, les huit joueurs restants dans la moitié supérieure du tirage au sort des hommes étant prêts à se battre pour une place en quart de finale. Jim Smith, Damian Kust et Harsh Bhoot offrent leurs prédictions pour cette liste de matchs.

Australian Open Day 8 Predictions

Rafael Nadal contre Nick Kyrgios

Jim: Lorsque le tirage au sort a été effectué à la fin de la semaine dernière, c’était le match potentiel qui s’est immédiatement démarqué. Nick Kyrgios a joué avec une concentration rare jusqu’à présent à Melbourne et mérite un véritable crédit pour la manière dont il a combattu Karen Khachanov au troisième tour. Avec peu d’amour perdu entre lui et Rafael Nadal, une rencontre enflammée devrait être en magasin. Mais l’Espagnol a semblé formidable jusqu’à présent à l’Open d’Australie, tandis que le choc du marathon de Kyrgios a sûrement pris quelque chose de ses jambes.

Prédiction: Nadal en 4

Damian: Cela a été un match difficile pour l’Espagnol dans le passé, mais est-ce vraiment le cas cette fois? Kyrgios avait l’air mort sur ses pieds dans les derniers stades contre Khachanov, tandis que Nadal devrait entrer dans ce match aussi frais qu’une marguerite. La puissance du service australien lui permettra de le maintenir relativement proche, mais après que sa condition physique ait été exposée contre Khachanov, je n’ai pas vraiment confiance en son endurance pour durer contre l’implacable Nadal.

Prédiction: Nadal en 4

Harsh: Attendez-vous à une atmosphère électrique lorsque Nadal affronte Kyrgios. Leurs réunions passées n’ont pas été à court de drame et si la foule s’implique, cela pourrait se transformer en une bataille titanesque. Nadal a martelé Carreno Busta au troisième tour, tandis que Kyrgios a eu un match long et fatigant contre Khachanov. Kyrgios avait l’air motivé à Melbourne, mais en plus de jouer, Nadal a l’air extrêmement fort et devrait pouvoir porter Kyrgios.

Prédiction: Nadal en 4

Intégrer à partir de .

Gael Monfils vs Dominic Thiem

Jim: Dominic Thiem était loin d’être convaincant au deuxième tour, où il a été pris à distance par Alex Bolt. Mais il a rebondi contre Taylor Fritz, battant l’Américain 6-2 6-4 6-7 6-4. Gael Monfils, quant à lui, a semblé très vif, ne perdant qu’un seul set pour atteindre les 16 derniers. Mais il a eu du mal à maintenir son élan dans la deuxième semaine de Major récemment et a perdu ses cinq rencontres avec Thiem. Attendez-vous à plus de frustration pour le Français.

Prédiction: Thiem en 4

Damian: Ni Thiem ni Monfils n’ont de bons résultats à Melbourne. Monfils cherche à atteindre seulement son deuxième quart de finale et Thiem n’a pas passé le quatrième tour. L’Autrichien a trouvé son chemin jusqu’à la deuxième semaine assez difficile, tandis que Monfils a affronté de gros serveurs dans Ernests Gulbis et Ivo Karlovic. Le Français a été très solide sur le terrain, mais plutôt passif et je pense que cela lui fera du mal contre Thiem. L’Autrichien possède des armes offensives plus grandes et beaucoup plus variées et pourrait bien se soutenir physiquement.

Prédiction: Thiem en 4

Harsh: Les deux joueurs ont réalisé de bonnes performances jusqu’à présent, mais ce n’est pas un bon match pour Monfils. Le Français n’a jamais battu Thiem et un retournement de fortune semble peu probable. L’Autrichien a amélioré ses sauts et ses limites sur des terrains durs récemment et sera sûrement le favori si le match se prolonge. Thiem a dû travailler dur pour faire la deuxième semaine, mais il a trouvé un moyen de gagner. Attendez-vous à ce que cela continue contre Monfils.

Prédiction: Thiem en 4

Intégrer à partir de .

Alexander Zverev vs Andrey Rublev

Jim: S’il y avait des questions quant à savoir si Alexander Zverev avait trouvé une forme après avoir remporté ses deux premiers matchs à l’Open d’Australie, il y a répondu avec une victoire catégorique sur le dangereux Fernando Verdasco. Mais il devra sûrement être à son meilleur contre Andrey Rublev, qui n’a pas perdu de match fin octobre. Mais Rublev n’a jamais battu Zverev. En fait, il ne s’est pas encore approché. Il peut fort bien offrir une résistance plus sévère ici, mais il est difficile de s’opposer à un déficit face à face aussi emphatique.

Prédiction: Zverev en 5

Damian: Le Russe n’a pas décroché Zverev lors de ses trois rencontres précédentes. Est-ce que soutenir l’allemand ici va à contre-courant alors? Peut-être, mais je pense que la séquence de 15 victoires consécutives du Rublev pourrait prendre fin. Le Russe doit sûrement commencer à se sentir fatigué à un moment donné et je pense que le Zverev joue soudainement assez bien pour capitaliser. Il a été très impressionnant dans ses victoires sur Gerasimov et Verdasco et ne laissera pas Rublev l’intimider sur le court.

Prédiction: Zverev en 4

Harsh: Rublev est peut-être le joueur en forme en 2020, mais il n’a jamais battu Zverev. Cela étant dit, le Russe est sur une lancée et Zverev a constamment sous-performé aux Majors. L’Allemand n’a pas encore perdu un set, mais il est difficile de le voir battre un joueur qui n’a pas peur de se retenir sur des points cruciaux. Attendez-vous à ce que Rublev poursuive son impressionnant début jusqu’en 2020.

Prédiction: Rublev en 4

Intégrer à partir de .

Daniil Medvedev contre Stan Wawrinka

Jim: Daniil Medvedev a fait des progrès constants tout au long de la première semaine à l’Open d’Australie, avec le quart de finaliste de 2019 Frances Tiafoe le seul homme à l’avoir retiré jusqu’à présent. Stan Wawrinka, qui est passé à la deuxième semaine grâce à la retraite de John Isner, pourrait bien penser qu’il a le jeu pour changer cela. Mais le Suisse n’est plus le joueur qu’il a été. Attendez-vous à ce que Medvedev le broie, comme il l’a fait à l’US Open.

Prédiction: Medvedev en 4

Damian: Medvedev n’a perdu qu’un set à ce jour, contre Tiafoe au premier tour. Wawrinka, quant à lui, est aux prises avec une maladie virale, mais devrait se reposer après que son affrontement de troisième ronde avec John Isner ait été écourté en raison d’une blessure au pied de l’Américain. Le Russe n’a pas la même puissance facile que le Suisse, mais il est aussi un joueur de base beaucoup plus cohérent. Medvedev saura qu’il ne peut pas se permettre de donner à Wawrinka beaucoup de temps et d’espace pour déclencher ses coups de fond et je pense qu’il apportera les modifications nécessaires à son jeu tactique.

Prédiction: Medvedev en 4

Harsh: Wawrinka a bien joué, mais Medvedev est dans une forme exceptionnelle. Le Russe est l’un des joueurs les plus tactiquement habiles du jeu masculin et a eu raison de Wawrinka à l’US Open. S’il est à son meilleur, il devrait pouvoir tirer des erreurs du Wawrinka percutant. Attendez-vous à ce que les Russes frustrent les Suisses et finissent par prendre le contrôle du match.

Prédiction: Medvedev en 4

Photo principale:

Intégrer à partir de .