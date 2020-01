Open d’Australie ATP: Thiem, Khachanov, Raonic, Bautista Agut atteignent R2

La 5e tête de série et l’un des chevaux sombres de Melbourne Dominic Thiem est au deuxième tour, battant Adrian Mannarino 6-3, 7-5, 6-2 en deux heures et 21 minutes. Offrant six sur sept chances de pause, l’Autrichien a maintenu la pression de l’autre côté du filet et a accordé cinq pauses sur dix chances pour contrôler le tableau de bord et sceller l’affaire en deux sets. Thiem a pris le dessus avec 36 vainqueurs et 34 fautes directes, sans pour autant courir après le résultat et bien mieux que lors de l’ATP Cup. Dominic a bien servi dans le premier set, gagnant une pause dans le quatrième match et clôturant le set avec une retenue dans le neuvième match. L’Autrichien a ouvert un avantage de 4-2 dans le deuxième set mais cette fois, il a dû travailler plus fort pour l’attraper, alors que Mannarino a reculé au huitième match pour égaliser le score à 4-4. Après 5-4, Thiem a réussi 12 des 14 derniers points, volant le set 7-5 et continuant dans le même style au début du troisième set pour forger la tête et ramener la rencontre à la maison après avoir sauvé les points de rupture à 5- 2.

La 16e tête de série, Karen Khachanov, a eu un peu de mal à s’imposer 4-6, 6-4, 7-6, 6-3 contre un qualifié Mario Vilella Martinez en deux heures et 50 minutes. Le Russe n’a subi qu’une seule pause sur deux occasions données à l’Espagnol, dominant sur le terrain avec 59 vainqueurs et 46 fautes directes et réussissant à sceller le triomphe sans avoir à jouer un décideur contre le rival qui a fait de son mieux pour rester en contact tous les temps. Produisant une grosse prise après une autre, Vilella Martinez a décroché le premier set avec une pause dans le dixième match, restant en contact dans le troisième ainsi que Karen l’a remporté dans le tie-break, gagnant de l’élan et perdant à peine un point au service dans le quatrième à prendre les trois derniers matchs à 3-3 et prendre un départ gagnant. Le 32e tête de série, Milos Raonic, a eu besoin d’une heure et 27 minutes pour licencier Lorenzo Giustino 6-2, 6-1, 6-3, ne perdant que neuf points au service et ne faisant jamais face à un point de rupture pour augmenter la pression sur l’Italien.

D’un autre côté, Giustino a perdu 45% des points dans ses matchs, accordant à Milos 14 chances de pause et subissant six pauses pour propulser le Canadien au deuxième tour. Jannik Sinner, âgé de 18 ans, a pris un excellent départ lors des débuts de l’Open d’Australie en battant Max Purcell 7-6, 6-2, 6-4 en deux heures et 19 minutes. L’Italien a prévalu dans un premier set serré et a marqué cinq pauses au total pour conserver les points sur sa raquette dans les sets deux et trois pour sa première victoire en Grand Chelem. Fabio Fognini, 12e tête de série, a survécu à 35 as de Reilly Opelka dans une victoire de 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 après trois heures et 38 minutes, effectuant un merveilleux retour et franchissant la ligne d’arrivée en premier. après avoir pris le match décisif pour le tie-break 10-5. Le 14e tête de série, Diego Schwartzman, a battu Lloyd Harris fatigué 6-4, 6-2, 6-2 en une heure et 45 minutes, perdant le service une fois et prenant six matchs aller-retour pour terminer le travail avec style et passer au deuxième tour.