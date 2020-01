Open d’Australie ATP – TIRAGE: Roger Federer rencontrera Novak Djokovic en demi-finale

Le premier Major de la saison débutera lundi à Melbourne Park, avec 128 joueurs se battant pour le prix record, 2000 points et un trophée remarquable. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas sont les joueurs à battre dans les deux prochaines semaines, avec Dominic Thiem et quelques autres joueurs espérant faire une course profonde et étourdir les favoris en route vers le titre.

N ° mondial Rafael Nadal mène le tirage au sort, recherchant le deuxième titre de l’Open d’Australie après 2009 et de nombreuses finales qu’il a perdu entre les deux, la plus récente contre Novak Djokovic il y a un an. L’Espagnol ouvrira la campagne contre Hugo Dellien, avec un parcours facile dans les trois premiers tours avant le choc potentiel contre Nick Kyrgios ou la Russe en difficulté Karen Khachanov dans les 16 derniers.

Dominic Thiem, Gael Monfils, Kevin Anderson et Felix Auger-Aliassime devraient se battre pour la place en quart de finale contre Rafa, menant la deuxième partie du tirage au sort et espérant faire le clash contre le premier joueur mondial.

Dans le deuxième quart de finale, le numéro un mondial. 4 Daniil Medvedev est le favori devant un ancien champion Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, David Goffin, Andrey Rublev et Alexander Zverev qui tentera d’atteindre le quart de finale à Melbourne pour la première fois et mettra fin à sa terrible course à Majors en dehors de Paris.

Le quadruple champion Roger Federer mène le troisième quart avec Matteo Berrettini, les Suisses et les Italiens devant battre Borna Coric, Fabio Fognini, Dennis Shapovalov, Grigor Dimitrov et Hubert Hurkacz avant l’éventuel affrontement en quart de finale.

Dans le quart inférieur, le septuple vainqueur Novak Djokovic est le joueur à battre avec le champion de la finale de l’ATP Stefanos Tsitsipas, avec Milos Raonic, Roberto Bautista Agut et Diego Schwartzman comme leurs adversaires les plus sérieux en route vers les huit derniers.