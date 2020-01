Open d’Australie: Bertens sera le rival de Muguruza en huitièmes de finale

En silence et sans faire trop de bruit, Kiki Bertens est entré dans la deuxième semaine de compétition en Australie et l’a fait après avoir chargé Zarina Diyas 6-2 7-6. C’est la première fois de sa carrière qu’il se rend aussi loin à Melbourne. La Néerlandaise sera l’adversaire de Garbiñe Muguruza en huitièmes de finale, avec qui elle a un H2H de 3-2 favorable pour elle dans des matchs qui ont toujours été assez réguliers. Il est assez confiant et il sait déjà ce que c’est que de franchir les derniers tours des tournois importants, donc il vise à être un jeu de haut vol, quelque chose de approprié pour les hauteurs de tournoi où nous en sommes.

