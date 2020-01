En l’absence d’Alexander Zverev et Dominic Thiem disent qui rencontrera Novak Djokovic dimanche lors de la finale masculine de la Open d’Australie, nous connaissons déjà les composants du finale du double mixte, qui affrontera le couple formé par l’Américain Bethanie Mattek-Sands et l’écossais Jamie Murray (6-3 7-6 à Sharma / Smith) avec qui ils forment le Tchèque Barbora Krejcitova et le croate Nikola Mektic (3-6 6-3 10-5 jusqu’à Dabrowski / Kontinen).

