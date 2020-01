Open d’Australie – Demi-finales femmes, y compris Simona Halep contre Garbine Muguruza

Jeudi, c’est la demi-finale féminine à l’Open d’Australie (enfin, et une demi-finale masculine). Nos écrivains ici à LWOT offrent leurs réflexions sur les prédictions sur les deux matchs féminins. Prédire les matchs de demi-finale sont Jim Smith, Ryan Schick, moi-même (Yesh Ginsburg),

Pronostics demi-finales de l’Open d’Australie

Sofia Kenin contre Ashleigh Barty

Jim:

Kenin joue avec une maturité au-delà de ses années, qui était pleinement visible lors de sa victoire 6-4 6-4 contre Ons Jabeur. Mais alors que l’Américaine a clairement un bel avenir dans le jeu, il lui manque encore une arme hors concours qui lui ferait le plus de mal au monde. Ce «facteur x» se développera sûrement au cours des prochaines années, mais ce match devrait arriver trop tôt. Attendez-vous à ce que Kenin teste Barty, mais que la tranche et le bricolage méchants de l’Australie la mènent à la finale.

Prédiction: Barty en 3

Ryan:

Sofia Kenin a été très bonne ici à Melbourne, perdant un seul set tout le tournoi – dans un bris d’égalité contre Coco Gauff. Le jeune Américain n’avait jamais atteint un quart de finale du Chelem avant cette semaine, et atteignait désormais facilement les demi-finales. Barty est le favori à domicile, tête de série n ° 1, et le champion en titre de l’Open de France. Ce match sera divertissant avec leurs styles de jeu qui donneront certainement de nombreux longs rallyes. Barty sera à la pointe de son expérience et à sa manière, elle a battu la finaliste de l’an dernier Petra Kvitova en quart de finale. L’Australien détient un avantage de 4-1 face à face, bien que chaque match ait été compétitif. Barty a déjà été dans cette situation et participera à sa deuxième finale du Grand Chelem.

Prédiction: Barty en 2

Ouih:

Je ne sais pas quoi faire de ce match. Je ne suis pas particulièrement amoureux du jeu des deux joueurs en ce moment, et je pense que le vainqueur sera définitivement un outsider en finale. Barty n’a pas été loin de son meilleur, tandis que Kenin est un joueur très solide qui n’a pas le jeu puissant ni le contre-poing écrasant pour battre les meilleurs joueurs du monde. Si la pression n’atteint pas Kenin, elle gagnera parce qu’elle est plus régulière ce tournoi, mais il y a de très bonnes chances qu’elle laisse la pression s’exciter.

Prédiction: Kenin en 3

Simona Halep contre Garbine Muguruza

Jim:

Muguruza a refait surface sous les projecteurs de cet Open d’Australie, mais l’Espagnole devra être à son meilleur face à Halep. La championne de Wimbledon ne mérite peut-être pas le crédit qu’elle mérite pour sa constance, qui reste insaisissable pour beaucoup de ses collègues du WTA Tour. Et elle a semblé forte jusqu’à présent à Melbourne, démolissant Anett Kontaveit au cours des huit derniers. Sa couverture sur le terrain et sa capacité à prendre le ballon à la hausse devraient lui donner l’avantage. Attendez-vous à ce que Halep revienne en finale de l’Open d’Australie pour la deuxième fois en trois ans.

Prédiction: Halep en 3

Ryan:

Garbine Muguruza semble avoir enfin redécouvert son jeu qui a fait d’elle une double gagnante du Grand Chelem. Halep a également remporté deux tournois du Chelem, en plus d’avoir disputé la finale ici en 2018. Ils n’ont disputé que deux fois depuis 2015, partageant les deux rencontres avec Muguruza gagnant sur un terrain dur. Muguruza a été excellent au cours des derniers tours, remportant trois matchs contre des joueurs têtes de série, dont deux dans le Top 10, en deux sets. Halep a été tout aussi dominant, ne lâchant pas un set tous les tournois et jouant seulement un tie-break. Les deux joueurs auront faim pour avoir la chance de terminer leur troisième étape du Slam en carrière, mais Halep a été trop bon récemment et va gagner une bataille.

Prédiction: Halep en 3

Ouih:

C’est un match très serré et difficile à choisir. Halep est plus cohérent et probablement le meilleur joueur dans l’ensemble. Muguruza a le meilleur jeu lorsqu’elle est à son meilleur. L’Espagnole a retiré son meilleur absolu trois fois dans sa carrière, remportant deux titres du Grand Chelem et atteignant une autre finale de Wimbledon dans le processus. Peut-elle en faire assez pour traverser Halep? Elle devra garder un niveau d’élite pendant trois sets complets, et je ne pense pas qu’elle puisse le faire.

Prédiction: Halep en 3

