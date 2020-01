Open d’Australie Hommes Demi-finale Prédiction Alexander Zverev vs Dominic Thiem

Les demi-finales de l’Open d’Australie 2020 se dérouleront avec Novak Djokovic face à Roger Federer et Alexander Zverev contre Dominic Thiem. Notre panel de Jim Smith, Yesh Ginsburg, Steen Kirby et Ryan Schick offre leurs prédictions sur qui atteindra la finale.

Alexander Zverev vs Dominic Thiem

Jim: Cela représente une grande chance pour les deux hommes d’atteindre la finale d’un Grand Chelem. Zverev a eu un grand tournoi, son meilleur de loin à ce niveau, mais cela promet d’être son test le plus sévère à ce jour. Thiem a peut-être eu du mal à franchir la ligne face à Nadal au cours des huit derniers matchs, mais il ne fait aucun doute que l’Autrichien méritait sa victoire 7-6 7-6 4-6 7-6. Il est également beaucoup plus expérimenté que l’Allemand, ayant déjà joué dans quatre demi-finales majeures, bien qu’à Roland-Garros. Cela, combiné à son avance de 6-2 dans son duel avec Zverev, devrait suffire à le mener vers une troisième finale majeure. Thiem en 5

Ryan: Thiem a finalement maîtrisé les courts durs après une victoire vraiment brillante contre Nadal. Zverev a finalement surmonté ses luttes bien connues lors des tournois du Grand Chelem. Les deux joueurs ont l’air excellents cette semaine et ce sera un slugfest absolu. Thiem a le jeu mental le plus fort et maintiendra le service et convertira quelques pauses clés quand il est important de gagner un proche. Thiem en 4

Yesh: C’est la meilleure course du Grand Chelem de la carrière de Zverev jusqu’à présent, mais Thiem est tout simplement trop bon en ce moment. L’Autrichien est au sommet du monde depuis la fin de la saison dernière et il est prêt à remporter le plus gros titre de sa carrière. Je ne sais pas s’il peut gagner la finale, mais il y arrivera certainement. Thiem en 4

Steen: Deux des anciens talents de «Next Gen» qui sont maintenant à deux victoires d’un premier chelem. Zverev a affiché son meilleur résultat de tous les temps au meilleur des 5 matchs de tennis, et a évité de s’épuiser avec cinq colons brutaux jusqu’à présent. Si Thiem gagne, il participera à sa troisième finale du slam et à sa première victoire sur terre battue, en espérant que la troisième fois soit le charme. L’Autrichien a bouleversé Nadal au dernier tour et a semblé très fort jusqu’à présent. Étant donné que Thiem a plus d’expérience à ce stade, je m’attends à ce qu’il trouve un moyen de faire le travail, bien que l’un ou l’autre ait le jeu pour tout gagner. Thiem en 4

Photo principale: