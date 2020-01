Open d’Australie: horaire et où voir le Nadal – Kyrgios

Rafa Nadal et l’Australien Nick Kyrgios s’affronteront en huitièmes de finale de l’Open d’Australie dans le duel le plus attendu, tandis que le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev ont corroboré le statut de favoris après avoir gagné sur la voie rapide. Rafa Nadal a amélioré sa version par rapport à ses deux premières performances cette année à Melbourne Park et a dépassé son compatriote Pablo Carreño au troisième tour après avoir endossé un puissant 6-1, 6-2 et 6-4.

L’épreuve de force Nadal – Kyrgios aura lieu le lundi 27 janvier à la Rod Laver Arena. Ce sera le quatrième match de la journée sur cette piste, et ne sera pas joué avant 9 heures du matin (Heure espagnole). Il peut être suivi en direct à la télévision par Eurosport et la plateforme en ligne DAZN, en plus de pouvoir suivre ce qui se passe sur le site de superdeporte.es

Dans la boite femelle Garbiñe Muguruza a battu l’Ukrainienne Elina Svitolina et est déjà huitième. Pire était Sara Sorribes, qui est tombée au deuxième tour de double avec Georgina García.

Djokovic-Raonic et Federer-Sandgren en quart de finale

La septième journée à Melbourne Park a marqué le premier quart de finale qui opposera le Serbe Novak Djokovic au Canadien Milos Raonic et le Suisse Roger Federer à l’Américain Tennys Sandgren, la grande surprise de cette année.

L’actuel champion Djokovic a réduit un combatif de Diego Schwartzman (14), le seul Argentin vivant en huitièmes de finale, après l’avoir battu par un confortable 6-3, 6-4 et 6-4, il affrontera donc le Canadien Milos Raonic, le bourreau croate Marin Cilic, mardi,

Le joueur de Buenos Aires n’a pas non plus dérangé le roi de Melbourne, qui est arrivé à l’événement avec de grandes sensations après avoir surmonté ses deux premiers pièges sans complications, et est tombé dans son domaine après avoir accordé une pause dans chacune des trois manches.

Le joueur de tennis argentin n’a souvent pas manqué de raison lorsqu’il a garanti qu’il concourrait de vous au détenteur de sept titres en Australie, mais il lui manquait l’ingrédient essentiel supplémentaire pour confirmer la surprise contre ce type de rivaux.

Le Belgrade est revenu à une brillante performance au service après l’avoir gardé tout au long du match, sauf dans un match contre l’un des grands restaurateurs du circuit comme Schwartzman.

Lors de sa précédente victoire contre le Japonais Yoshihito Nishioka, il n’avait perdu que deux points pour servir dans les deux premiers sets.

Concernant sa prochaine nomination, le Raonic canadien arrive fort après avoir franchi une course à obstacles pour accéder aux quarts de finale, manche dans laquelle il est tombé lors de l’édition 2019.

Ses victimes à ce jour sont le Croate Marin Cilic, le Grec Stefanos Tsitsipas (6), l’Allemand Philipp Kohlschreiber, qui a pris sa retraite avant la réunion, et le repescado italien du précédent Lorenzo Giustino.

