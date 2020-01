Open d’Australie – Jour 1: Roger Federer, Williams et Djokovic joueront

Le premier Grand Chelem de la saison débute lundi à Melbourne, avec 256 joueurs en lice pour les titres en simple sur 14 jours. Lundi, cinq favoris du titre frapperont le court sur la Rod Laver Arena, à commencer par la championne en titre Naomi Osaka qui affrontera Marie Bouzkova.

Après eux, la septuple vainqueur Serena Williams ouvre la campagne contre la jeune russe Anastasia Potapova, à la recherche du 24e majeur et du premier en trois ans. Le vainqueur à six reprises et la plus grande star de l’événement Roger Federer affronte Steve Johnson dans son premier match officiel de la saison, sautant la Coupe ATP et espérant trouver la forme tout de suite dans la quête de la 21e couronne majeure, la troisième en quatre ans ici à Melbourne.

Dans la séance de nuit, le favori à la maison et le numéro un mondial. 1 Ashleigh Barty commence l’épreuve contre Lesia Tsurenko, essayant de devenir la première championne à domicile ici depuis 1978 et de continuer là où elle est partie à Roland-Garros l’année dernière.

Ashleigh a remporté le titre à Adélaïde samedi, prenant de l’ampleur avant le premier Major de la saison devant les supporters locaux. Lors du dernier match de la journée sur le stade principal, le septuple champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic affronte Jan-Lennard Struff, dans le but de prendre le départ parfait et de rester sur le parcours gagnant après six triomphes en simple à l’ATP Cup.

Sur Margaret Court Arena, Denis Shapovalov et Petra Kvitova jouent dans les premiers matchs avant le choc du jour entre Venus Williams et Cori Gauff, 15 ans, qui a déjà assommé l’américaine la plus expérimentée à Wimbledon, à la recherche de la même chose sur Débuts à Melbourne.

Le demi-finaliste de l’année dernière Stefanos Tsitsipas et l’Américain en difficulté Sloane Stephens clôturent l’action sur le deuxième terrain contre Salvatore Caruso et Shuai Zhang. Sur Melbourne Arena, Matteo Berrettini, Caroline Wozniacki et Grigor Dimitrov sont les joueurs à surveiller, avec Sam Querrey, Borna Coric, Fabio Fognini, Reilly Opelka, Madison Keys, Daria Kasatkina et Johanna Konta se battant sur 1573 Arena lors d’une journée d’ouverture.