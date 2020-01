Open d’Australie – Jour 2: prédictions féminines, dont Amanda Anisimova contre Zarina Diyas

Amanda Anisimova, des États-Unis, réagit après un point contre la Biélorusse Aryna Sabalenka lors de leur match de simple féminin le cinquième jour du tournoi de tennis de l’Australian Open à Melbourne le 18 janvier 2019. (Photo de Greg Wood / .) / – IMAGE LIMITÉE À UTILISATION ÉDITORIALE – STRICTEMENT PAS D’UTILISATION COMMERCIALE – (Le crédit photo doit se lire GREG WOOD / . / .)

C’est le deuxième jour de l’Open d’Australie! En supposant que le temps coopère, nous terminerons le premier tour mardi à Melbourne. Qui va gagner? En plus de nos prévisions avant le tournoi, nous essayons d’analyser autant de matchs individuels que possible pour vous. Chaque ensemble de prédictions contient quatre correspondances. En plus de cet ensemble, nous avons également des prédictions mettant en vedette Donna Vekic vs Maria Sharapova, Kiki Bertens vs Irinia Camelia Begu, Kristina Mladenovic vs Karolina Pliskova, Jennifer Brady vs Simona Halep et Marketa Vondrousova vs Svetlana Kuznetsova. Tracey Essex, moi-même (Yesh Ginsburg) et Jim Smith prédisent cet ensemble de matchs.

Australian Open Day 2 Predictions Femmes

Ajla Tomljanovic vs Anastasija Sevastova

Tracey:

Bien sûr, Tomljanovic peut surprendre. Mais Sevastova est un joueur solide qui bénéficiera du jeu australien sujet aux erreurs.

Prédiction: Sevastova en 2

Ouih:

Ce devrait être un match vraiment amusant. Sevastova est le meilleur joueur mais n’est pas non plus parfaitement cohérent. Tomljanovic n’a pas gagné de match à Melbourne depuis cinq ans. Cela pèsera sur elle si elle s’approche de la colère.

Prédiction: Sevastova en 3

Jim:

Ce pourrait être l’un des matchs les plus intéressants du Jour 2 à l’Open d’Australie. Tomljanovic a subi des tirages difficiles ces derniers mois et attend toujours le résultat de l’évasion que son talent justifie sans doute, tandis que Sevastova sort d’un mauvais 2019 et n’a pas encore tout à fait commencé en 2020. Mais elle reste une adversaire dangereuse et a gagné ses deux précédentes rencontres avec Tomljanovic. Cependant, avec la foule australienne derrière elle, Tomljanovic devrait avoir juste assez pour devancer celui-ci.

Prédiction: Tomljanovic en 3

Angelique Kerber vs Elisabetta Cocciaretto

Tracey:

Angelique Kerber a-t-elle récupéré de sa blessure au dos qui l’a forcée à prendre sa retraite à Adélaïde? C’est la grande question. Si Kerber n’est pas blessée, elle peut facilement gagner ce match. S’il y a un problème persistant, elle prendra probablement sa retraite. Espérons que le triple champion du Grand Chelem est en bonne santé.

Prédiction: Kerber en 2

Ouih:

Kerber devrait être bien dans ce domaine tant qu’elle est en bonne santé. Elle n’a pas été proche de son plus haut niveau ces dernières années, mais devrait en avoir plus que suffisant pour s’occuper de ce match.

Prédiction: Kerber en 2

Jim:

Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi s’attendre de Kerber. À son meilleur, elle reste une adversaire redoutable, mais elle semble trouver la forme physique et la forme difficile à trouver. Cocciaretto, quant à lui, sera sûrement plein de confiance en se qualifiant pour la première fois dans le tableau principal d’un tournoi majeur. Mais alors qu’elle semble être à surveiller à l’avenir, Kerber marquera une véritable amélioration de la qualité pour l’italienne, une qu’elle ne semble pas tout à fait prête à faire.

Prédiction: Kerber en 2

CoCo Vandeweghe contre Laura Siegemund

Tracey:

CoCo Vandeweghe possède ce tête à tête 5-0. Pourtant, l’Américaine n’a certainement pas atteint le niveau qu’elle avait atteint avant la blessure au pied qui l’a mise à l’écart pendant une grande partie de 2019. L’Américaine qui frappe fort n’a pas pu se rendre au tableau principal d’Auckland ou d’Adélaïde. Laura Siegemund n’a pas été spectaculaire jusqu’à présent, mais joue à un niveau beaucoup plus élevé que Vandeweghe.

Prédiction: Siegemund en 3

Ouih:

Siegemund est une bonne joueuse et Vandeweghe n’a jamais été la même depuis sa blessure il y a quelques années. Pourtant, l’Américain aime ce match, et a été plus beau récemment.

Prédiction: Vandeweghe en 3

Jim:

Jim: Cela a été une véritable lutte pour Vandeweghe depuis qu’il a subi une méchante blessure à la cheville à Wimbledon en 2018, une blessure qui a finalement nécessité une intervention chirurgicale. Depuis lors, elle a lentement refait son chemin vers la discorde. Mais on soupçonne plutôt que ce sera encore un match trop tôt dans son processus de récupération, Siegemund ayant bien démarré l’année.

Prédiction: Siegemund en 3

Amanda Anisimova vs Zarina Diyas

Tracey:

Il semble que la navigation devrait être fluide pour Amanda Anisimova au cours des deux premiers tours. Le choc du troisième tour avec Kiki Bertens est une autre histoire.

Prédiction: Anisimova en 2

Ouih:

Anisimova n’a pas vraiment trouvé de rythme après avoir raté une grande partie de la saison dernière avec une blessure et après le décès prématuré de son père. Mais ce qu’elle nous a montré est incroyable. Elle sera au sommet du jeu pendant longtemps, et un match d’ouverture délicat ne l’arrêtera pas ici.

Prédiction: Anisimova en 2

Jim:

Anisimova s’est fait un nom avec une course au quatrième tour de l’Open d’Australie la saison dernière, confirmant cela par une course passionnante en demi-finale de l’Open de France. Mais elle trouvera probablement les choses un peu moins simples à son retour à Melbourne, où elle aura une cible sur le dos. Mais l’Américain est clairement une star en devenir et devrait pouvoir y faire face.

Prédiction: Anisimova en 3

