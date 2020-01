Open d’Australie Jour 6: prédictions féminines dont Belinda Bencic contre Anett Kontaveit

Nous terminons le troisième tour de l’Open d’Australie samedi, jour 6 du tournoi. Nous avons vu plein de bons tennis et quelques bouleversements choquants. Il devrait y avoir beaucoup de tennis incroyable à jouer. Qui gagnera le jour 6? Nous prévoyons chaque match pour vous. Cet article contient quatre correspondances, et nous avons les quatre autres dans un article distinct. Prédire aujourd’hui sont Jim Smith, David Adair et Tracey Essex.

Australian Open Day 6 Predictions Femmes

Simona Halep vs Yulia Putintseva

Jim:

Putintseva n’est sûrement jamais une adversaire que les joueurs veulent affronter, avec l’excellent coup droit et l’attitude combative du Kazakhstan, ce qui fait qu’elle est presque toujours un facteur dans les matchs. Mais Halep a un beau coup droit et a semblé forte jusqu’à présent à Melbourne Park, en démantelant Jennifer Brady et Harriet Dart. Putintseva offrira presque certainement plus de résistance, mais attendez-vous à ce que le quatrième tête de série Halep franchisse la ligne.

Prédiction: Halep en 3

David:

Il n’est pas difficile d’avoir le sentiment que l’Open d’Australie a déjà une idée de Wimbledon l’année dernière en termes de potentiel de tirage pour Halep. Elise Mertens ou Bellis attend la gagnante de cet affrontement, suivie éventuellement de Belinda Bencic en quart de finale. Halep verra cela comme une trop belle occasion à manquer. Putintseva est un candidat définitif pour le titre de «fusée de poche» après la retraite de Cilbukova du jeu, mais le Kazakhstani n’en aura pas assez pour le démon défensif qu’est Simona Halep.

Prédiction: Halep en 2

Tracey:

Putintseva est toujours capable de provoquer un bouleversement. Et elle vient de remporter une belle victoire sur l’Américaine Danielle Collins. Mais, Simona Halep est dans une forme exceptionnelle. Ses talents défensifs seront pleinement exposés et seront un élément clé dans l’expulsion de Putintseva.

Prédiction: Halep en 2

Angelique Kerber contre Camila Giorgi

Jim:

Kerber avait mal débuté la saison, mais elle a rebondi de manière impressionnante à l’Open d’Australie et elle visera sûrement une course profonde. Elle devra maintenir cette renaissance de la forme contre le dangereux Giorgi, mais si elle le fait, ce serait une grande surprise de ne pas la voir battre l’Italienne, qu’elle n’a pas perdu lors de quatre rencontres précédentes.

Prédiction: Kerber en 2

David:

Kerber est une énigme enveloppée dans une énigme au Slams, surtout récemment. Juste au moment où elle semble se forger une forme qui l’a vue prendre le titre à Melbourne, elle perd inexplicablement. C’est ce qui s’est produit contre Danielle Collins lors de l’Open d’Australie de l’année dernière. Par conséquent, un choix confiant en faveur de Kerber devient provisoire.

Prédiction: Kerber en 3

Tracey:

Kerber est loin de son meilleur, mais avec un tête à tête 4-0, je la soutiendrai pour la victoire.

Prédiction: Kerber en 2

Kiki Bertens contre Zarina Diyas

Jim:

Bertens a connu une fin frustrante en 2019, manquant juste de se qualifier pour Shenzhen, mais elle a joué du bon tennis pour atteindre les huit derniers à Brisbane et n’a pas encore abandonné un set à Melbourne Park. Diyas, quant à lui, s’est battu pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie pour la première fois. Mais bien qu’elle ait battu Bertens lors de leur seule rencontre précédente, ce match a été disputé il y a cinq ans et il est difficile de voir une répétition de ce résultat ici.

Prédiction: Bertens en 2

David:

Kiki Bertens vole un peu sous le radar. Elle a une fiche de 4-1 cette saison, perdant seulement contre Naomi Osaka, et a depuis longtemps montré qu’elle était loin d’être une spécialiste du court de terre battue. Les blessures ont empêché la 73e mondiale Zarina Diyas de réaliser son potentiel. Elle a atteint le 31e rang et sa précision de recherche de ligne pourrait troubler Bertens, mais la classe de la joueuse néerlandaise sera le facteur décisif.

Prédiction: Bertens en 3

Tracey:

Diyas a eu une belle course, éliminant la tête de série # 21 Anisimova en route vers ce combat de troisième ronde. Mais c’est ici que ça se termine. Bertens va en prouver trop pour le Kazakh.

Prédiction: Bertens en 2

Belinda Bencic contre Anett Kontaveit

Jim:

Kontaveit est une joueuse très douée, mais l’Estonienne a plutôt échoué ces dernières années, passant trop de temps amarré en dehors du top 20 mondial, bien qu’un combat contre la fièvre glandulaire n’ait pas pu aider sa cause. Une charge similaire ne peut être portée contre Bencic, qui a rebondi après une période de soudure pour se classer parmi les dix premiers. Sa plus grande capacité à trouver un moyen de gagner des matchs semble prouver la différence dans ce qui devrait être un match serré.

Prédiction: Bencic en 3

David:

La demi-finaliste de l’US Open 2019 Belinda Bencic n’a pas encore été à son meilleur à Melbourne. Kontaveit n’a pas non plus connu les meilleurs départs. Ce sera une affaire délicate, mais Bencic devrait en faire assez pour le faire en deux.

Prédiction: Bencic en 2

Tracey:

Belinda Bencic avait l’air bien aiguisée contre Jelena Ostapenko pour se mesurer à elle maintenant. Les changements de dynamique ne lancent plus les Suisses. Je pense qu’elle va naviguer à travers celui-ci.

Prédiction: Bencic en 2

