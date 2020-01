Open d’Australie Jour 6: prédictions féminines dont Elina Svitolina vs Garbine Muguruza

Nous terminons le troisième tour de l’Open d’Australie samedi, jour 6 du tournoi. Nous avons vu plein de bons tennis et quelques bouleversements choquants. Il devrait y avoir beaucoup de tennis incroyable à jouer. Qui gagnera le jour 6? Nous prévoyons chaque match pour vous. Cet article contient quatre correspondances, et nous avons les quatre autres dans un article distinct. Prédire aujourd’hui sont Jim Smith, moi-même (Yesh Ginsburg), et Tracey Essex.

Australian Open Day 6 Predictions Femmes

Karolina Pliskova contre Anastasia Pavlyuchenkova

Jim:

Cela ressemble à une réelle chance pour Pliskova de remporter son premier titre majeur. Elle est arrivée à l’Open d’Australie en grande forme et elle a continué d’impressionner à Melbourne. Et cela semble être un match plus que gagnable. Pavlyuchenkova est une bonne joueuse, qui a connu une excellente carrière, mais elle n’a pas battu Pliskova lors de six rencontres précédentes. Avec le Tchèque en si bonne forme, cela ne devrait pas changer.

Prédiction: Pliskova en 2

Ouih:

Pliskova a l’air en grande forme et Pavlychenkova n’a tout simplement pas le pouvoir de rester avec elle. Attendez-vous à une victoire facile dans celui-ci.

Prédiction: Pliskova en 2

Tracey:

Pliskova et Pavlyuchenkova se sont affrontés six fois et le Russe n’a pas encore gagné. Avec la forme actuelle de la Tchèque, je pense qu’elle remportera facilement la septième place.

Prédiction: Pliskova en 2

Intégrer à partir de .

Elise Mertens contre CiCi Bellis

Jim:

Bellis a dû lutter contre plus que sa juste part de blessures, mais elle était autrefois considérée comme l’une des jeunes stars les plus brillantes du jeu pour une raison et elle l’a montré jusqu’à présent à Melbourne Park. Mais aussi impressionnante que soit sa renaissance, Mertens est au-dessus de tous les adversaires qu’elle a affrontés jusqu’à présent. Attendez-vous à ce que le Belge se montre tout simplement trop bon.

Prédiction: Mertens en 3

Ouih:

Mertens est un joueur de premier plan qui joue bien, mais il s’agit du tournoi d’évasion du jeune américain. Elle ne le termine pas au troisième tour. C’est sa chance de déclarer qu’elle est la meilleure jeune joueuse du monde, et elle ne l’abandonnera pas.

Prédiction: Bellis en 3

Tracey:

Mertens a eu un bon aperçu du match de Bellis lors de leur affrontement en double au premier tour. Il a fallu à Mertens et Sabalenka un set pour percer le match Bellis / Vondrousova. Cela donnera certainement à Mertens les connaissances nécessaires pour gagner ce match.

Prédiction: Mertens en 3

Intégrer à partir de .

Donna Vekic contre Iga Swiatek

Jim:

Swiatek est une autre jeune star qui a impressionné à l’Open d’Australie et elle a plus d’expérience que les joueurs de son âge, ayant déjà atteint le quatrième tour à Roland Garros. Mais Vekic a maintenant réussi à s’imposer comme l’une des artistes les plus cohérentes du WTA Tour. Elle devrait avoir la conscience tactique et la variété pour surmonter le défi du pôle.

Prédiction: Vekic en 3

Ouih:

Cela devrait être un excellent match. Ces deux joueurs sont en bonne forme et jouent librement. Swiatek a plus de puissance, mais Vekic a l’expérience et la capacité d’ajuster son jeu à des situations inconfortables. Elle sortira le Polonais de sa zone de confort juste assez pour gagner.

Prédiction: Vekic en 3

Tracey:

Iga Swiatek a accompli ce que Sabalenka n’a pas pu faire en faisant rebondir Carla Suarez Navarro en deux sets. L’adolescent polonais devrait également trouver un moyen de traverser un Vekic en forme.

Prédiction: Swiatek en 2

Intégrer à partir de .

Elina Svitolina vs Garbine Muguruza

Jim:

Cela pourrait être un match. Svitolina est arrivée à Melbourne sous aucune forme, mais elle a bien joué jusqu’à présent, battant Katie Boulter et Lauren Davis sans perdre un set. Muguruza, quant à elle, semble avoir récupéré quelque chose de son mieux en battant Shelby Rogers et Ajla Tomljanovic. Mais elle est restée quelque peu incohérente et Svitolina a la qualité de punir cette incohérence.

Prédiction: Svitolina en 3

Ouih:

Svitolina est en excellente forme et joue assez bien pour se battre pour le titre. Muguruza a été un peu incohérent ici, ce qui est une mauvaise nouvelle contre un joueur comme Svitolina.

Prédiction: Svitolina en 2

Tracey:

Garbine Muguruza semble redevenir champion. Et même si elle a commencé fort à Melbourne, ce sera un gros test contre une joueuse d’élite. Svitolina est en bonne forme et les retours servent si bien. Je pense que Svitolina saisit une pause tôt et ne regarde jamais en arrière.

Prédiction: Svitolina en 2

Photo principale de ..