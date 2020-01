Open d’Australie jour 6: Super-Kyrgios, séparations et …

Le match entre Nick Kyrgios et Karen Khachanov restera dans les mémoires comme l’une des plus belles Open d’Australie 2020. Une vraie bataille, d’une durée de cinq sets, de quatre tie-breaks et d’une durée de près de 4h30. Kyrgios remporte les quarts de finale, où il défiera son haï Rafael Nadal.

Au quatrième tour, Gael Monfils, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Angelique Kerber, Simona Halep, Garbine Muguruza et Kiki Bertens ont également remporté leurs matchs respectifs. Elina Svitolina, Karolina Pliskova et Belinda Bencic étaient bouleversées.

L’ATP a annoncé que le faucon sera testé sur des tournois sur terre battue à partir de la saison 2020. Pour l’instant, nous savons que le premier événement sur terre battue avec faucon devrait être l’ATP 500 Rio Open présenté par Claro de Rio de Janeiro.

Les deux autres épreuves seront un ATP 250 et un ATP Masters 1000 qui seront identifiés ultérieurement. Le partenariat entre Dominic Thiem et Thomas Muster, annoncé lors de la Coupe ATP, a déjà pris fin: “Cela n’a tout simplement pas fonctionné”, a déclaré honnêtement Thiem.

Nadal a parlé de Nick Kyrgios, son adversaire au quatrième tour: “Je ne le connais pas vraiment pour avoir une opinion claire sur lui. Il est clair que quand il fait certaines choses je ne l’aime pas du tout, mais quand il joue au tennis sérieusement et montre passion pour ce sport, il est un joueur positif pour le Tour, il aime aussi beaucoup les fans.

Cette partie de lui va bien. “Les matches du quatrième tour de l’Open d’Australie 2020 se joueront dimanche: Roger Federer, Novak Djokovic, Ashleigh Barty et Cori Gauff reviendront sur le terrain.