Open d’Australie: Naomi Osaka et Novak Djokovic tentent de défendre leurs titres

Alors que l’Open d’Australie de 14 jours ’20, le premier Grand Chelem de l’année, débutera lundi matin (20 janvier) dans les “ Hard Courts ” de Melbourne Park, face à une multitude de critiques calomnieuses sur la question de savoir si les organisateurs du tournoi pourraient ont fait un meilleur travail pour résoudre le problème de la qualité de l’air au milieu des récits non concurrents d’un feu de brousse apocalyptique de près de six mois, dont la fumée avait même assombri le ciel LATAM, tué 29 personnes et un demi-million d’animaux sauvages ”, 19 célibataires de l’Aussie Open Les champions, l’actuelle 3e tête de série Naomi Osaka et la 2e tête de série serbe Novak Djokovic, se disputaient un moyen de défendre les titres.

Pendant ce temps, une Naomi Osaka plus aguerrie et moins courageuse a été citée lors d’une conférence de presse samedi 18 janvier selon laquelle, après l’année la plus difficile de sa vie, l’extravagance de 22 ans avait mentalement été dans un meilleur endroit pour défendre son titre , alors que la cavalcade serbe semblait encore perturbée sur la question de la qualité de l’air, comme dans une interview dimanche 19 janvier à Melbourne Park, Djokovic a déclaré être prudemment optimiste quant au fait que les pires cauchemars du tournoi auraient pu être rejetés.

Les suivis sont quelques-unes des statistiques critiques à regarder avec moins de 24 heures avant le début du tournoi. Surface et site: Tribunaux durs à Melbourne Park Horaire et semences: Le tournoi de 14 jours se déroulerait le lundi 11 h.

Heure locale (20 janvier, GMT. 00.00), tandis que la finale du simple féminin aura lieu le 1er février et la finale du simple masculin se déroulera le 2 février. En outre, l’Australienne assidue de 23 ans, Ash Barty, a semé le no féminin.

1, tandis que le trio légendaire, Rafael Nadal ressuscité, le «Serbe séduisant» Novak Djokovic et le «Swiss Sturm – & – Drang» Roger Federer, se sont classés respectivement 1er, 2e et 3e en simple masculin.

L’année dernière: La pittoresque japonaise de 22 ans, Naomi Osaka, a remporté son deuxième titre du Grand Chelem d’affilée lors de l’Open d’Australie de l’an dernier en reflétant la lettre rouge Czeck Petra Kvitova 7-6 (2), 5-7, 6-4 dans la finale du simple féminin, tandis que le ‘duelliste délicat’, Djokovic a écarté le ‘boulet de canon espagnol’ Nadal 6-3, 6-2, 6-3 dans la finale du simple masculin après une performance remarquablement sans erreur et écrasante qui le merveilleux serbe surnommé «Vraiment une performance parfaite».

Qui manque? Bien que Murray ne se soit pas éloigné du tennis après l’Aus de l’an dernier. Ouvert après son départ plein de larmes du parc de Melbourne, l’ancien n ° 1 mondial avec trois grands chelems, sujet aux blessures, ne pourrait pas participer à l’Aus de cette année.

Ouvert car sa blessure pelvienne n’avait pas guéri à temps. Le champion en titre de l’US Open, Bianca Andreescu, championne en titre de l’US Open, Bianca Andreescu, championne de l’US Open en 2009, Juan Martin del Porto, aux côtés du finaliste de l’US Open 2014 Kei Nishikori et l’Australien de vingt ans, Alex de Minaur.

Statistiques critiques L’Aussie Open ’20 pourrait décerner des titres consécutifs du Grand Chelem à n’importe qui du trio légendaire, Djokovic, Nadal ou Federer, qui a réussi à remporter 14 des 16 dernières Aussie Open.