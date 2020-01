Open d’Australie: Pedro Martnez Gardien de but, pour la première fois dans la dernière phase du Grand Chelem

Le valencien Pedro Martínez Gardien il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière pour le tirage final du Open d’Australied’abord Grand chelem de la saison, après avoir dépassé les trois rencontres de la phase précédente.

Un «prix» plus que mérité car jusqu’à deux fois il était resté aux portes de l’obtenir avant de tomber dans le troisième et dernier poste de la phase précédente. A cette occasion, cependant, Pedro Martínez Portero a su baisser la balance en sa faveur avec force après avoir battu le Tchèque Lukas Rosol en deux sets 6-4 et 6-2.

C’est la deuxième fois que le joueur de tennis Alzira atteint l’image finale d’un Grand Chelem après l’avoir atteint également en Paris dans la dernière édition de Roland Garros. La classification de Martínez Portero, ainsi que Roberto Bautista, Pablo Andújar et Sara Sorribes, place quatre Valenciens dans le tirage final de l’Open d’Australie.

