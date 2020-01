Open d’Australie – Prédictions féminines de la quatrième journée, dont Iga Swiatek contre Carla Suarez Navarro

C’est le quatrième jour de l’Open d’Australie jeudi à Melbourne. Le deuxième tour se termine et nous, chez LWOT, nous prévoyons chaque match de la journée pour vous. Cet ensemble de prédictions examine quatre matchs. Nous avons également trois autres sets, avec Elina Svitolina vs Lauren Davis, Garbine Muguruza vs Ajla Tomljanovic et Belinda Bencic vs Jelena Ostapenko. Aujourd’hui, Damian Kust, moi-même (Yesh Ginsburg) et Steen Kirby prédisent.

Australian Open Day 4 Predictions Femmes

Heather Watson contre Elise Mertens

Damian:

Deux joueurs en forme entreront en collision au deuxième tour ici. Heather Watson a remporté deux matchs serrés ces derniers temps, accumulant la confiance avant l’Open d’Australie. Mais c’est la Belge de 24 ans qui a brutalement battu Danka Kovinic au premier tour qui entrera dans cette confrontation comme favorite. Mertens était en demi-finale ici il y a deux ans et aime clairement les conditions Down Under.

Prédiction: Mertens en 2

Ouih:

Watson m’a surpris au dernier tour, et elle pourrait faire de même à nouveau. Elle ne joue pas tout à fait au même niveau que Mertens, mais elle peut creuser plus profondément et tirer un match serré.

Prédiction: Watson en 3

Steen:

Watson joue bien et elle vient de battre Mertens récemment. Les choses sont configurées pour une solide victoire ici.

Prédiction: Watson en 2

Sara Sorribes Tormo contre Anett Kontaveit

Damian:

Sorribes Tormo fait généralement de son mieux sur terre battue, mais elle a joué beaucoup de matchs sur terrain dur récemment et évolue clairement dans la bonne direction. Mais celui-ci va probablement à Kontaveit, qui a facilité une confrontation potentiellement délicate avec Astra Sharma au premier tour et devrait être en mesure de traverser un adversaire qui n’a jamais progressé au-delà de cette étape auparavant.

Prédiction: Kontaveit en 2

Ouih:

Ce match ne devrait pas être trop dur. Kontaveit est en meilleure forme et mieux sur des courts plus rapides.

Prédiction: Kontaveit en 2

Steen:

Kontaveit détient le record en tête-à-tête, est classé plus haut et mieux sur cette surface. Un bouleversement est peu probable.

Prédiction: Kontaveit en 2

Anastasia Pavlyuchenkova contre Taylor Townsend

Damian:

Taylor Townsend est l’une des femmes les plus excitantes à regarder, utilisant beaucoup ses capacités de compétences nettes et utilisant des tactiques utilisées par presque personne d’autre. Cela peut lui faire beaucoup de bien contre une ligne de base percutante comme Pavlyuchenkova, qui prospère lorsqu’elle peut accorder ses gros coups. La victoire ne sera pas facile, mais je vais prendre l’Américaine pour produire le léger bouleversement et déjouer son adversaire.

Prédiction: Townsend en 3

Ouih:

Je dirai la même chose que j’ai dit au tour précédent. Le service et la volée de Townsend sont uniques sur le circuit féminin et peuvent convenir aux joueuses qui ne sont pas habituées.

Prédiction: Townsend en 2

Steen:

Iga Swiatek contre Carla Suarez Navarro

Damian:

Jouant son dernier Open d’Australie, Suarez Navarro a réussi une séquence de cinq défaites consécutives contre Aryna Sabalenka mercredi. L’Espagnole a profité des 58 erreurs directes de son adversaire. Swiatek ne lui donnera certainement pas autant d’opportunités. La Polonaise ne jouera que son deuxième match depuis l’US Open et a été absolument implacable en attaque pendant qu’elle démontait Timea Babos au premier tour.

Prédiction: Swiatek en 2

Ouih:

Suarez Navarro est amusante à regarder et à voir comment elle travaille ses adversaires sur le terrain, mais il est difficile de voir comment elle ne se fera pas frapper la balle hors du terrain par le pôle ici. Swiatek devrait rouler aussi longtemps qu’elle garde la balle sur le terrain.

Prédiction: Swiatek en 2

Steen:

Suarez Navarro est une vétérane rusée mais elle n’est pas en forme. Swiatek devrait être un peu plus à l’aise ici.

Prédiction: Swiatek en 3

