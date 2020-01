Open d’Australie – Prédictions féminines de la troisième journée, dont Naomi Osaka contre Zheng Saisai

Le troisième jour de l’Open d’Australie ne devrait pas manquer de tennis divertissant, car la moitié supérieure du tirage au sort féminin se bat pour une place au troisième tour. Parmi ceux qui sont en action, on trouve Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, qui affrontera Polona Hercog, Coco Gauff, qui affrontera Sorana Cirstea, et l’ancienne championne Serena Williams, qui affrontera Tamara Zidansek. Comme toujours, nous ici à LWOT offrons nos prévisions à tous les niveaux. Jim Smith, Yesh Ginsburg et Harsh Bhoot donnent leur choix pour cette liste de matches. Qui avancera?

Australian Open Day 3 Predictions

Naomi Osaka vs Zheng Saisai

Jim: Naomi Osaka a eu du mal à défendre des titres dans le passé, mais elle a bien démarré sa campagne de l’Open d’Australie contre Maria Bouzkova, remportant une victoire 6-2 6-4. Zheng Saisai a également impressionné par son premier match, passant devant la Russe Anna Kalinskaya. Mais Osaka a le pouvoir de frapper presque n’importe qui et cela devrait prouver la différence dans ce concours.

Prédiction: Osaka en 2

Yesh: Naomi Osaka est l’un des meilleurs joueurs du monde et est en bonne forme en ce moment. Le champion en titre continuera sa croisière pour l’instant.

Prédiction: Osaka en 2

Harsh: Si le premier tour était une preuve de la forme d’Osaka, Zheng est dans un match difficile. Les Chinois ont battu Osaka, mais en 2016 et sur terre battue. La puissance facile d’Osaka obtient beaucoup plus de récompenses sur les courts rapides et durs de Melbourne, Zheng ne pouvant probablement pas résister.

Prédiction: Osaka en 2

Intégrer à partir de .

Maria Sakkari vs Nao Hibino

Jim: Cela a été une excellente semaine pour Nao Hibino, qui mérite un vrai crédit pour avoir combattu à travers les qualifications et dans le deuxième tour. Les Japonais n’ont pas eu les choses faciles contre Peng Shuai au premier tour, mais ils ont bien résisté pour gagner en trois. Mais Maria Sakkari, qui a licencié Margarita Gasparyan dans son premier match, devrait se révéler trop forte.

Yesh: Sakkari a dominé son match de premier tour. Il faudra du bon jeu à une joueuse de haut niveau pour la battre, et ce n’est tout simplement pas quelque chose dont Hibino, pour tout ce qu’elle a impressionné jusqu’à présent à Melbourne, est capable de le faire.

Prédiction: Sakkari en 2

Harsh: Hibino a bien fait de se battre pour les éliminatoires et de remporter son match du premier tour, Hibino jouant très bien les points cruciaux dans les dernières étapes du match. Mais Sakkari a joué un match solide, ne concédant aucune chance de balle de break sur son chemin vers une victoire 6-2 6-2 contre Gasparyan. Le service grec peut parfois la laisser tomber et elle voudra sûrement voir son pourcentage de premier service augmenter à mesure que le tournoi progresse. Néanmoins, Sakkari est un solide joueur de base et bien que Hibino ait combattu toute la semaine, attendez-vous à ce que le Grec remporte une victoire de routine.

Prédiction: Sakkari en 2

Intégrer à partir de .

Ann Li contre Sofia Kenin

Jim: Sofia Kenin a déçu à Adélaïde, tombant sur une défaite 3-6 1-6 aux mains de Danielle Collins au deuxième tour. Mais l’Américaine est revenue à la victoire à Melbourne, écartant la qualification Martina Trevisan au premier tour. Ann Li, qui s’est également qualifiée pour le tableau principal, a impressionné en devançant Lizette Cabrera 7-6 7-6 au premier tour, mais Kenin semble certain de s’avérer trop loin pour Li, âgée de 19 ans, qui joue à son premier Grand Chelem.

Prédiction: Kenin en 2

Yesh: Kenin est un bien meilleur joueur et en bonne forme après avoir récupéré d’une défaite unilatérale contre Collins à Adélaïde pour battre confortablement Trévise en Italie au premier tour. Elle ne devrait avoir aucun problème avec le qualificatif et son compatriote Li Gun.

Prédiction: Kenin en 2

Harsh: Li est un autre joueur qui s’est frayé un chemin à travers les qualifications. Elle prend maintenant le coup dur de Sofia Kenin. Li a enduré un match difficile au premier tour, remportant deux bris d’égalité serrés et doit mieux protéger son service pour avoir une chance ici. Kenin cherche à améliorer son meilleur résultat précédent en atteignant le deuxième tour et si elle joue comme elle l’a fait au premier tour, elle devrait gagner, mais elle peut ne pas avoir les choses à sa façon.

Prédiction: Kenin en 3

Intégrer à partir de .

Elena Rybakina vs Greet Minnen

Jim: Elena Rybakina a fait un superbe début de saison et visera sûrement une course profonde à l’Open d’Australie. Dans son premier match, elle a écarté le défi de Bernarda Pera. Le qualifié Greet Minnen, quant à lui, a joué un bon tennis pour devancer Aliaksandra Sasnovich en difficulté, gagnant 7-6 4-6 7-5. Cependant, Rybakina représente une avancée dans la classe et le Minnen belge devra peut-être faire face à la fatigue.

Prédiction: Rybakina en 2

Yesh: Rybakina a été très impressionnante dans son match d’ouverture et elle a eu plus de repos que son adversaire Minnen, qui a enduré un combat exténuant en trois sets avec Sasnovich au premier tour. Ce n’est pas une bonne formule pour un bouleversement.

Prédiction: Rybakina en 2

Harsh: Minnen gratté contre Sasnovich et devra se battre dur pour avoir une chance d’être compétitif ici. Rybakina a été le joueur de forme en 2020, atteignant la finale à Shenzhen et remportant le titre à Hobart. Elle avait l’air forte dans le premier tour et ne devrait pas faire face à beaucoup de défis de la part de Minnen si elle continue à jouer comme elle l’a été en 2020.

Prédiction: Rybakina en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .