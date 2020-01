Open d’Australie: pronostics en quart de finale incluant Rafael Nadal contre Dominic Thiem

Les matchs de quart de finale de l’Open d’Australie se terminent avec Rafael Nadal contre Dominic Thiem et Stan Wawrinka contre Alexander Zverev. Alex Advocaat, Damian Kust et Harsh Bhoot offrent leurs prédictions.

Australian Open Quarterfinal Predictions

Rafael Nadal contre Dominic Thiem

Alex: L’égalité Thiem-Nadal est le plus gros match à succès des quarts de finale. Ils se sont affrontés 13 fois, Nadal détenant une fiche de 9-4 sur l’Autrichien. La majorité de ces matchs ont été joués sur terre battue, mais la seule fois où ils ont joué dur, c’était une épopée de l’US Open, avec 5 sets avec un bris d’égalité au 5e. Nadal a eu une course assez facile jusqu’à présent, sauf sa victoire en 4 sets contre Kygrios, et sans doute le numéro 1 mondial a joué certains de ses meilleurs tennis. Thiem, d’autre part, a joué un setter à quatre contre le # 29 Fritz et un Five-setter contre le Bolt australien non ensemencé. Avec la fatigue de Thiem et le niveau de jeu actuel de Nadal, je doute que nous verrons une répétition de leur rencontre à l’US Open 2018, attendez-vous à ce que Nadal termine Thiem rapidement. Nadal 3 sets

Difficile: versement no. 14 de la rivalité Nadal-Thiem et il promet d’être un grand. L’Espagnol s’est clairement battu les nerfs vers la fin du quatrième set, mais il a fait son travail, mais on sent que l’Autrichien pourrait ne pas être aussi indulgent. Thiem s’est énormément amélioré sur les terrains durs et a une réelle chance. Son seul coup peut être une arme mortelle même contre Nadal et son service a été décent jusqu’à présent. Ce match peut très bien tenir la distance et repose sur quel joueur reste agressif par rapport à la ligne de base. Nadal était super agressif sur son coup droit contre Kyrgios et s’il est capable de reproduire cela, l’Espagnol devrait avoir le dessus. Nadal en 5

Damian: Ce sera forcément un long grindfest. 12 de leurs 13 rencontres se sont déroulées sur terre battue et la seule sur dur (US Open 2018) a pris près de cinq heures pour finir. Les deux jouent au tennis de manière très physique et refusent de laisser une seule balle les dépasser. Thiem va probablement essayer de rester du côté agressif des choses et pousser Nadal hors de la ligne de base. Nous avons vu l’Autrichien dominer absolument ses matchs de service contre Gael Monfils et il aura besoin de cette disposition pour chercher une victoire ici. Je pense que Thiem a un très bon coup à prendre, d’autant plus que la nouvelle surface de l’Open d’Australie, GreenSet, semble le favoriser beaucoup plus que la précédente. Attendez-vous à ce qu’il se résume à quelques points ici ou là et je ne serais pas surpris si c’est Thiem qui fait mieux dans les grands moments. Thiem en 5

Alexander Zverev contre Stan Wawrinka

Alex: Cette affaire de quart de finale européen se révélera sûrement intéressante. Zverev, une partie de la prochaine génération de stars perçue, a connu des moments brillants au début de sa carrière. Le triple vainqueur du Masters 1000 est un client difficile pour quiconque en tournée avec une poignée de victoires contre le grand 3. Cependant, ce succès lui a échappé au Grand Chelem, atteignant seulement 3 quarts de finale et affichant un record de 2-8 contre les 20 meilleurs adversaires lors des tournois majeurs. Stan Wawrinka, d’autre part, a connu du succès au cours des dernières années de sa carrière, n’ayant besoin que d’une victoire à Wimbledon pour terminer le grand chelem en carrière. Wawrinka, après avoir joué quelques années avec son meilleur tennis depuis sa chirurgie du double genou en 2017, semble augmenter après avoir battu le joueur le plus chaud en 2019, Daniel Medvedev. Zverev a gagné lors des deux rencontres précédentes entre les deux hommes, mais l’amélioration de Wawrinka et sa propension au succès en 5 sets me font penser que nous verrons le 3ème match aller aux Suisses bien qu’un long duel sur Rod Laver Arena. Wawrinka en 5

Harsh: La performance d’Alexander Zverev jusqu’à présent est certainement une surprise compte tenu de sa campagne en Coupe ATP et des difficultés passées du Grand Chelem. Aussi talentueux que soit l’Allemand, atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem serait une première pour lui et ce ne sera pas simple du tout. Stan Wawrinka est une autre bête tout à fait aux Majors, ce qui était évident avec la façon dont il a pris son jeu d’un cran contre Daniil Medvedev. Au niveau du match, Zverev gère bien le rythme et l’Allemand est légèrement plus fort au service. Cependant, les nerfs peuvent jouer un rôle énorme et le deuxième service de Zverev pourrait ne pas rester aussi fiable. Le Suisse sait ce qu’il faut pour être ici et au-delà et cette confiance peut influencer ce match sur des points clés. Attendez-vous à une bataille monumentale avec les Suisses remportant la bataille mentale. Wawrinka en 5

Damian: Le revirement de Zverev d’une campagne désastreuse de la Coupe ATP à frapper soudainement sa forme maximale ici a été tout simplement spectaculaire. Les deux premiers matches ont été un bon signe et la façon dont il a démantelé Fernando Verdasco et Andrey Rublev n’augure rien de bon pour ses futurs adversaires. L’Allemand n’est jamais entré dans la deuxième semaine d’un Chelem en si bonne forme et peut-être que ce tournoi peut changer sa carrière? Stan Wawrinka a décrit son niveau pour battre Daniil Medvedev comme le plus haut auquel il a joué depuis qu’il s’est blessé au genou en 2017. Mais Zverev est en tête à tête entre eux et entrera dans ce quart de finale après avoir joué trois heures de moins que Stan. La performance de l’Allemand pour battre Rublev a été l’une des meilleures de la compétition jusqu’à présent et s’il peut la transférer à l’étape suivante – rester agressif, servir énormément et bien défendre, je pense qu’il sera un compétiteur beaucoup plus solide ici. Zverev en 4

