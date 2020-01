Open d’Australie: Roberto Bautista et Sara Sorribes ont battu le troisième tour à Melbourne

Castellón Roberto Bautista s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison Il a vécu un troisième jour où Carla Suárez et Sara Sorribes ont dépassé leurs premières respectives devant des rivales de meilleur classement et au cours desquelles Paula Badosa et Alejandro Davidovich ont dit au revoir.

Dans la boîte masculine, Bautista, neuvième favori de Melbourne Park, a poursuivi sa séquence de victoires et son match, bien qu’il ait dû surmonter son match contre l’Américain Michael Mmoh pour l’emporter 5-7, 6-2, 6-4 et 6-1.

Le Castellón était solide pour contrôler son rival, 217 du monde et dont la victoire sur Pablo Andújar lui avait permis pour la première fois de sa carrière de profiter d’un deuxième match dans un «grand», mais ne pouvait pas aller au-delà malgré frapper en premier.

L’Américain, invité par l’organisation, a enduré un set et est devenu le premier des dix derniers adversaires espagnols à pouvoir arracher une manche. Mmoh a surpris Bautista avec une dernière “ pause ” pour éviter la “ mort subite ” et obtenir un premier set dans lequel Castellón avait passé un 15-40 et un autre break avec 4-4, et une autre option avec 5-5.

Mais à partir de là, les neuf au monde se sont mieux installés sur la piste, surtout quand il s’agissait de réduire leurs erreurs non forcées, et ont dominé leur rival mieux que toujours dans les manches restantes. Pas même une pause sous la pluie et le transfert à la Melbourne Arena a dérangé un baptiste qui a clôturé le match sans problème pour ajouter sa dixième victoire d’affilée et citer une huitième place avec le croate Marin Cilic, qui avait déjà gagné l’année dernière. dans ce «Grand Chelem».

Sara Sorribes et Carla Suárez continuent

Dans la boîte féminine, Sara Sorribes sera au deuxième tour de la première «grande» de la saison après avoir finalement surmonté sa première dans ce tournoi en retraçant la Russe Veronika Kudermetova, 40e mondiale, et en s’imposant 2-6, 6-1, 6-1 .

La Castellón n’a pas eu de débuts simples depuis que son rival est venu avec le bon sentiment d’être demi-finaliste la semaine dernière à Hobart et l’a trouvé dans un premier tour où elle a commencé très tôt avec un grand désavantage (4-0) et accablée par les coups de le Russe (18 vainqueurs).

Mais au départ, Kudermetova a changé les succès par erreur et les Espagnols ne l’ont pas manqué pour tourner le jeu avec force et ne rapportant que deux matchs de plus. Castellón traversera désormais l’estonienne Anette Kontaveit.

Alors que, Carla Suárez a donné une des surprises du jour en laissant de côté la Biélorusse Aryna Sabalenka, onzième tête de série, après avoir remporté deux sets décidés par deux 7-6 (8/6, 8/6) et après près de deux heures et quart du match.

La Canarienne, quart de finaliste à Melbourne Park à trois reprises (2009, 2016 et 2018), a fait sa première grande joie de sa dernière année sur le circuit. Après s’être arrêté au début de 2019, le début de 2020 n’avait pas été positif avec une défaite au premier tour d’Auckland contre la Russe Dariya Kasatkina et lors du précédent tour d’Adélaïde contre l’Australienne Arina Rodionova.

Mais Las Palmas a de nouveau montré sa qualité pour mettre fin au voyage de Sabalenka, avec lequel il a vécu un match disputé dans lequel il a sauvé un ballon dans la seconde “ mort subite ” pour empêcher le jeu de s’allonger.

Le premier tour a été marqué par le manque de fiabilité des services des deux joueurs, reflété dans les huit pauses, quatre pour chacun et les deux ayant des options pour fermer le partiel avec son service. Sabalenka l’a eu avec 5-3 et Suarez avec 6-5, mais ils n’ont même pas eu de balle de set et ont fini par décider du bris d’égalité en faveur des Espagnols.

Le deuxième set a apporté beaucoup plus de régularité dans le service et seulement deux «pauses» ont été enregistrées. Le Biélorusse, qui a accumulé 58 fautes directes, n’a pas profité de son, soit à un 0-40 optimal avec 5-5 ou à sa balle de set, pour le reste, dans la deuxième ‘mort subite’, qui a de nouveau été esquiver Carla Suárez tentera désormais le deuxième tour contre la polonaise Iga Swiatek.

En revanche, une Paula Badosa qui a eu un match très compliqué contre la Tchèque Petra Kvitova n’est peut-être pas au troisième tour, septième tête de série et finaliste l’an dernier à Melbourne, bien qu’il ait semé la bataille et était proche de porter le match à un troisième set avant de chuter d’un double 7-5.

La Catalane a montré qu’elle était sur la bonne voie, mais l’Europe centrale a tiré son expérience pour sauver un duel où son rival avait suffisamment d’options. Ainsi, dans le premier set, il s’est cassé pour obtenir 4-2 et a eu une balle de “rupture” avec 4-3, mais il l’a abandonnée quand il a essayé de garantir la “mort subite”.

Au deuxième trimestre, les options étaient encore plus importantes, même si cette fois, c’était Badosa qui devait compenser un désavantage initial sous la forme d’une rupture. Le Catalan a enduré et avec 5-4 a eu une excellente occasion de prendre le match pour une troisième course quand il a rencontré un 0-40, mais l’a laissé s’échapper et Kvitova n’a plus pardonné dans les barres décisives.

En plus de Paula Badosa, la journée a également laissé les adieux d’Alejandro Davidovich, qui, comme son compatriote, avait pour la première fois remporté sa première rencontre dans un «Grand Chelem», mais ne pouvait pas faire grand-chose contre Diego Schwartzmann, quatorzième favori. L’Argentin n’a pas donné trop d’options et a pris le match sur la voie rapide 6-1, 6-4, 6-2.

