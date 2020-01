Open d’Australie: Sharapova, KO pour la fumée

La joueuse de tennis slovène Dalila Jakupovic est devenue la première “ victime ” de fumée et de cendres à l’Open d’Australie, à la suite des nombreux incendies subis par le pays, et a été contrainte d’abandonner son match de phase précédent devant la Suisse Stefanie Voegele.

Le premier «Grand Chelem» de la saison a déjà officiellement commencé et l’a rendu menacé par les incendies qui ravagent le pays océanique. L’organisation a annoncé la suspension des formations le matin dernier en raison de la “mauvaise qualité de l’air” et a déclaré que les conditions étaient “constamment surveillées”.

“Plus de décisions seront prises sur la base des données collectées et en étroite consultation avec notre équipe médicale, le Bureau de météorologie et les scientifiques. Comme toujours, notre priorité est la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans”, a assuré le tour.

Peu de temps après le début de l’action et le premier problème majeur est venu sur la piste 3, où Jakupovic et Voegele ont joué. Après une heure et 53 minutes de jeu et avec 6-4 et 5-6 au tableau d’affichage, la Slovène était sur le point de décoller quand elle a commencé à tousser fort et a dû s’agenouiller sur la piste. Immédiatement, les soins médicaux sont arrivés et ont dû être aidés à quitter la piste.

“Je me sentais vraiment mal, je n’avais jamais rien vécu de tel. J’avais très peur de m’effondrer parce que je ne pouvais plus marcher. Je n’ai même pas d’asthme ou de problèmes respiratoires dus à la chaleur. J’avais peur”, a-t-il expliqué après sa retraite.

Ce n’était pas le seul problème de la journée à l’Open d’Australie, car la Canadienne Eugénie Bouchard a également dû recevoir des soins médicaux pour ses problèmes respiratoires lors de sa rencontre avec le chinois You Xiaodi. Enfin, il a pu rejouer et remporter la victoire en trois sets (4-6, 7-6, 6-1).

Sharapova

En outre, le Kooyong Classic a également été touché, un tournoi d’exhibition qui se joue également ces jours-ci à Melbourne. Le numéro un mondial Maria Sharapova Laura Siegemund jouait contre l’Allemagne et les deux, selon le juge président, ont décidé de suspendre le match dans le deuxième set en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, a été décrite mardi comme la zone avec le pire air de la planète, en raison de l’épais écran de fumée provoqué par de forts incendies de forêt, qui ont déjà balayé quelque 10 millions d’hectares et a causé la mort de près de trente personnes depuis que le pays a commencé à brûler en septembre de l’année dernière.

