Open d’Australie: temps de piste pour tous les finalistes

Une fois que nous connaissons les finalistes de Open d’Australie, nous pouvons connaître le temps de piste que les quatre finalistes ont passé au cours de ces deux semaines du tournoi. D’un côté, Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza Ils ont mis presque le même temps pour atteindre la finale. 9:55 heures l’Américain et 9:54 heures l’Hispano-Vénézuélien. Correspond aux deux. Là où cela peut affecter la fatigue, c’est dans la finale masculine, puisque Dominic Thiem a passé beaucoup plus de temps sur la bonne voie que son rival, Novak Djokovic. L’Autrichien a mis 18 heures et demie pour remporter ses six derniers matchs tandis que Nole arrive à 12h50, soit près de six heures de moins.

