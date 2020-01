Open d’Australie: Zasca de Brayden Schnur à Roger Federer et Rafa Nadal pour la fumée d’Australie

La fumée des incendies qui ont ravagé Australie continue de jouer dans la phase précédente du premier Grand Chelem de la saison après que certains joueurs ont subi ses conséquences et ont été contraints de se retirer parce qu’ils ne peuvent pas bien respirer. Mais les vives critiques de non seulement ont été adressées à l’organisation pour ne pas avoir retardé la compétition, mais ont également atteint les deux meilleurs joueurs de l’histoire, Roger Federer et Rafa Nadal.

Ainsi, le Canadien Brayden Schnur, numéro 103 de l’ATP, les a tous deux décrits comme égoïstes car ils ne se sont pas sentis soutenus par eux lors des manifestations pour les mauvaises conditions de jeu de la fumée lors de la phase précédente. Selon lui et selon les déclarations qu’il a faites à Australian Associated Press après avoir remporté Sebastian Ofner au premier tour par 2-6, 6-3 et 6-4, “ils doivent provenir des meilleurs au monde et être la voix du les joueurs de tennis moins connus Roger et Rafa sont un peu égoïstes en pensant à eux-mêmes. Parce qu’ils sont proches de la fin de leur carrière, ils ne pensent qu’à leur héritage et non au sport lui-même. “

Pour ce qu’il a vécu à la première personne pendant son match, il a ajouté que “vous vous sentez la gorge super sèche. Ce n’est pas normal et les joueurs qui souffrent d’asthme sont très désavantagés en ce moment. C’est pourquoi les joueurs doivent se joindre et prendre un La décision pour eux-mêmes n’est pas saine de jouer comme ça. Cela n’arrive pas aux meilleurs footballeurs du monde ou aux meilleurs golfeurs. S’il y a quelque chose qui ne va pas, ils reportent le jeu. A Melbourne, ils essaient juste de nous pousser vers le terrain parce que nous sommes les joueurs de tennis des tours de qualification “.

Malgré sa critique des deux grandes stars du circuit à côté de Novak Djokovic, précisément ce mercredi, ils ont tous participé à un événement caritatif pour lever des fonds afin de lutter contre la catastrophe des incendies en Australie.

.