Open d’Australie: Zverev continue de trouver de bons sentiments et est déjà en huitième

Il ne reçoit pas trop d’attention, car d’autres le font pour lui, et peut-être que cela aide Alexander Zverev. L’Allemand est entré dans la deuxième semaine de compétition Open d’Australie après avoir battu 6-2 6-2 6-4 a Fernando Verdasco lors d’une rencontre où il a été supérieur du début à la fin et bien qu’il ait pris du retard au troisième tour, il a su récupérer le terrain perdu et continuer avec de bons sentiments à Melbourne, laissant peut-être derrière lui sa meilleure performance dans ce que nous avons été dans le tournoi. Son prochain rival sera le Russe Andrey Rublev, qui est lancé et avec 15 victoires consécutives.

