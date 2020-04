Open de France Deuxième tour 2014 contre Serena Williams

La plupart ne se souviendront pas de 2019 comme de la saison de Garbine Muguruza. Mais peut-être que ça devrait l’être. L’Espagnol a commencé l’année comme un inconnu relatif, classé 63e au monde. Elle n’avait pas atteint une finale au niveau de la tournée, dépassé le deuxième tour lors d’un Grand Chelem ou atteint les quarts de finale au Premier Mandatory ou à un événement Premier 5. Mais à la fin de la saison, elle s’était imposée comme une force avec laquelle il fallait compter dans le football féminin.

Et crucial pour son émergence comme l’une des meilleures au monde était un match. Il est venu au deuxième tour de l’Open de France. Son adversaire: nul autre que Serena Williams.

En route pour Roland Garros 2014

Muguruza avait mis sur pied une solide campagne 2013, pénétrant pour la première fois dans le top 100 mondial et terminant l’année dans le top 70. Mais elle avait eu peu d’impact en tête du match. Cela a commencé à changer au début de 2014. Au Hobart International, après s’être qualifiée pour le tableau principal, Muguruza a fait irruption dans sa première finale WTA sans perdre un set, avant de battre confortablement Klara Zakopalova, 6-0 6-4, en finale pour réclamer son premier titre au niveau de la tournée.

Elle a maintenu cette belle forme à l’Open d’Australie. Lors de son premier match à Melbourne, elle a battu la 24e tête de série Kaia Kanepi, avant de passer devant Anna Karolina Schmiedlova pour faire le troisième tour. Là, elle a affronté la dixième tête de série et l’ancienne n ° 1 mondiale Caroline Wozniacki. Muguruza, malgré son classement mondial n ° 38 en carrière, était sans surprise l’opprimé. Mais l’Espagnol s’est ralliée à un set down pour battre Wozniacki en trois, atteignant la deuxième semaine chez un Major pour la première fois de sa carrière.

Elle a échoué là-bas face à l’éventuelle demi-finaliste Agnieszka Radwanska, s’inclinant en deux sets. Mais cela a néanmoins marqué un superbe début de saison pour Muguruza, avec ses exploits de l’Open d’Australie la laissant sur le point de percer dans le top 30. Et elle a continué d’impressionner, atteignant la finale de la Brasil Tennis Cup, même si Zakopalova l’a vengée. Hobart a battu avec une victoire 4-6 7-5 6-0 pour refuser à Muguruza son deuxième titre de la saison.

Muguruza s’était certainement imposé comme l’un à surveiller avant l’Open de France. Mais son élan avait plutôt calé sur la balançoire de terre battue. Williams, en revanche, est arrivé à Paris après avoir remporté quatre des sept derniers tournois du Grand Chelem. Elle avait subi la déception d’avoir perdu au quatrième tour de l’Open d’Australie, mais elle avait rebondi de cette défaite en remportant l’Open de Miami, avant de battre Sara Errani en finale de l’Open d’Italie.

Le match

Williams a ouvert sa campagne à l’Open de France avec une victoire complète sur Alize Lim. Muguruza, quant à elle, a devancé la qualification américaine Grace Min, 7-5 7-6 pour organiser sa deuxième rencontre avec Williams. Lors du premier, qui avait eu lieu un an plus tôt au deuxième tour de l’Open d’Australie, Williams avait facilement battu Muguruza, perdant seulement deux matchs dans une victoire 6-2 6-0. Mais Muguruza n’avait clairement pas l’intention de permettre une répétition de cette humiliation.

Muguruza a tiré, brisant le service de Williams dans le troisième match du match pour prendre une avance de 2-1. Elle a continué à exercer une pression sur Williams, le numéro un mondial craquant sous la pression. Muguruza a de nouveau cassé au milieu du set pour une avance de 4-1 et elle a clôturé le premier set peu de temps après, la remportant 6-2. Dans le deuxième set, c’était plus ou moins la même chose. Muguruza a remporté les trois premiers matchs, brisant deux fois le service de Williams, pour prendre le contrôle du match.

Williams, pas pour rien l’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu, a fait de son mieux pour revenir dans le match. Mais même si elle a reculé, la détermination de Muguruza n’a pas faibli. L’Espagnole a immédiatement rétabli son avance de deux pauses, scellant finalement une victoire sismique 6-2 6-2. Tout au long de sa carrière, elle a superbement servi et a démontré une volonté et une capacité rares à égaler les coups de fond de Williams. En effet, elle a été l’agresseur pendant une grande partie du match.

Williams ne semblait pas habitué à être dicté de cette manière. Mais Muguruza était implacable et Williams n’avait aucune réponse. Ce fut, en bref, une performance spectaculaire de l’Espagnol.

The Aftermath

Garbine Muguruza a atteint les quarts de finale à Roland-Garros, donnant à l’éventuelle championne Maria Sharapova une course pour son argent avant de tomber sur une défaite en trois sets. Elle a terminé l’année au 20e rang mondial, mais ce n’était que le début pour Muguruza. Un an plus tard, elle atteignit la finale à Wimbledon, seulement pour que Williams ait sa revanche, gagnant en deux sets. Mais l’Espagnole n’a pas eu à attendre beaucoup plus longtemps pour son premier titre majeur.

En 2016, elle a accédé au titre de Roland-Garros, battant Williams 7-5 6-4 en finale. Un an plus tard, elle a battu Venus Williams 7-5 6-0 en finale au All England Club pour remporter son deuxième Major et en septembre elle a revendiqué le classement # 1 mondial, qu’elle a détenu pendant quatre semaines. 2018 et 2019 se sont révélées être des années maigres pour Muguruza, même si elle a remporté des titres consécutifs à Monterrey. Mais avant le report de la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, Muguruza a atteint la finale à Melbourne Park.

Williams a également connu beaucoup de succès depuis, tant sur le terrain qu’en dehors. En effet, elle a remporté six titres du Grand Chelem depuis ce jour à Paris et sept titres WTA. Elle a également terminé deuxième dans six autres tournois majeurs, dont deux fois à Wimbledon et une fois à l’US Open après son retour de congé de maternité, renforçant ainsi sa position de figure légendaire du football féminin.

Quant à l’actuel tête à tête entre Muguruza et Williams? C’est très serré. Ils se sont rencontrés six fois, le face à face à égalité à trois victoires chacun. Remarquablement, cinq de ces six matches ont eu lieu aux Majors, à la seule exception de leur dernière rencontre, que Muguruza a remportée lors de sa retraite à Indian Wells la saison dernière. Williams a d’abord profité de la rivalité, remportant trois des quatre premiers, mais Muguruza a remporté les deux derniers.

Il est toujours intéressant de voir qui va gagner la bataille à partir de la ligne de base lorsque Muguruza et Williams joueront. Les deux cherchent à dicter le jeu et à frapper les gagnants du sol. Mais l’affrontement au deuxième tour de l’Open de France 2014 n’était rien d’autre qu’un coup d’arrêt. Muguruza a anéanti la joueuse n ° 1 au monde et c’était sa création. Elle ne faisait pas que grimper dans le classement. Elle se levait avec la ferme intention de rester au sommet.

