Open de l’Australie – Prévisions de la quatrième journée des hommes, dont Rafael Nadal contre Federico Delbonis

Le quatrième jour de l’Open d’Australie, il ne devrait pas y avoir de pénurie d’actions divertissantes avec une multitude de stars prêtes à se battre pour une place dans les 32 derniers. Comme toujours, nous ici à LWOT offrons des prédictions à tous les niveaux, avec Jim Smith, Yesh Ginsburg et Damian Kust donnant leurs choix pour cette liste de matchs. Qui avancera?

Australian Open Day 4 Predictions

Rafael Nadal contre Federico Delbonis

Jim: Comme prévu, Rafael Nadal a lancé sa campagne de l’Open d’Australie avec une victoire confortable, battant Hugo Dellien 6-2 6-3 6-0. Cela a créé un affrontement avec l’Argentin Federico Delbonis, qui a marqué une excellente victoire en deux sets contre Joao Sousa, bénéficiant peut-être de courts qui semblent jouer plus lentement que ces dernières années. Mais rapide ou lent, il est difficile de le voir se réjouir de Nadal.

Prédiction: Nadal en 3

Yesh: Nadal était en excellente forme dans son match d’ouverture, martelant le Dellien non annoncé. Je ne vois pas Delbonis représenter une menace quelconque pour le champion 2009 et n ° 1 mondial.

Prédiction: Delbonis en 3

Damian: Après avoir commencé son tournoi contre Dellien, l’Espagnol fait face à un autre adversaire qui est principalement un coureur d’argile et ne sera probablement pas en mesure de réaliser beaucoup de choses ici à Delbonis. C’était un bon effort de Delbonis pour battre Joao, mais il n’a jamais pris plus de trois matchs dans un set contre Nadal et je m’attends à ce qu’il reste quelque part autour de ce nombre jeudi.

Prédiction: Nadal en 3

Intégrer à partir de .

Stan Wawrinka contre Andreas Seppi

Jim: Stan Wawrinka a subi un examen de recherche par Damir Dzumhur, mais a battu le bosniaque vainqueur 7-5 6-7 6-4 6-4. Andreas Seppi, quant à lui, avait l’air d’un homme renouvelé dans sa victoire 6-4 6-4 7-6 sur le jeune fusil serbe Miomir Kecmanovic. Mais il n’a pas battu Wawrinka depuis 2012 et n’a récolté que trois victoires en 12 rencontres avec les Suisses. Attendez-vous à ce que Wawrinka revienne au troisième tour.

Prédiction: Wawrinka en 4

Yesh: Wawrinka avait besoin de temps pour vraiment se faire une idée du terrain, mais il a bien joué en battant Dzumhur. Seppi est un adversaire fort, avec une richesse d’expérience au plus haut niveau, qui le fera travailler pour la victoire, mais le Suisse n ° 2 avance.

Prédiction: Wawrinka en 4

Damian: Seppi a joué certains des meilleurs tennis de sa carrière à l’Open d’Australie, étonnant Roger Federer en 2015 et atteignant le quatrième tour à quatre reprises. Donc, avec Wawrinka pas vraiment convaincant contre Dzumhur, qui sait ce qui pourrait arriver ici? Je m’attends toujours à ce que les Suisses s’en sortent, mais je serai surpris si la victoire arrive facilement.

Prédiction: Wawrinka en 5

Intégrer à partir de .

Mikael Ymer contre Karen Khachanov

Jim: Mikael Ymer a marqué une autre belle victoire en ce qui a été d’excellents mois pour le jeune Suédois, démantelant Yasutaka Uchiyama pour la perte de seulement sept matchs. Mais il semble peu probable qu’il profite d’une journée aussi facile sur le terrain lorsqu’il affrontera la 16e tête de série Karen Khachanov, qui s’est ralliée d’un set down pour battre le qualificatif Mario Vilella Martinez. Cela dit, avec Ymer plein de confiance et Khachanov toujours plutôt fragile, un bouleversement pourrait être sur les cartes ici.

Prédiction: Ymer sur 5

Yesh: Khachanov a eu du mal avec un adversaire qu’il n’aurait pas dû avoir au premier tour. Que se passera-t-il contre un adversaire similaire ce tour-ci? Je ne sais pas, mais je n’ai pas du tout confiance dans le russe.

Prédiction: Khachanov en 4

Damian: Le Russe a lâché un set à Mario Vilella Martinez et bien que ce ne soit pas bon signe, il y a un type de joueur que Ymer a vraiment du mal à battre – des frappeurs énormes. Nous avons vu ce qui lui est arrivé contre Sinner lors des finales de la prochaine génération et si Khachanov trouve son rythme, qu’il aura amplement le temps de le faire dans un match contre cinq, il devrait pouvoir frapper le Suédois hors du court.

Prédiction: Khachanov en 4

Intégrer à partir de .

Nikoloz Basilashvili contre Fernando Verdasco

Jim: C’est peut-être l’un des matchs les plus intrigants de l’ardoise du quatrième jour de l’Open d’Australie. Nikoloz Basilashvili est un joueur dangereux, mais il ne semble jamais vraiment pouvoir trouver son meilleur tennis à Melbourne Park et Kwon Soon-woo lui a donné un vrai test au premier tour. Fernando Verdasco, quant à lui, a peut-être dépassé son meilleur niveau, mais élève souvent son jeu aux Majors. Cette plus grande affinité pour la grande scène pourrait faire la différence ici.

Prédiction: Verdasco en 4

Yesh: Verdasco était solide contre Donskoy au premier tour, tandis que Basilashvili n’avait pas l’air bien, ayant besoin de cinq sets pour éliminer Kwon. Basilashvili est le meilleur joueur, mais Verdasco n’est pas quelqu’un contre qui vous voulez avoir un jour de congé.

Prédiction: Verdasco en 4

Damian: S’il s’agit de savoir qui a été le plus convaincant au premier tour, c’est bien l’Espagnol qui a limogé le Russe Evgeny Donskoy. Basilashvili semble juste un peu moins cohérent et il peut être vulnérable à perdre son chemin dans les matchs, quelque chose que Verdasco punira sûrement.

Prédiction: Verdasco en 4

Photo principale:

Intégrer à partir de .