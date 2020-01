Open Open d’Australie – Prédictions féminines de la journée 10, y compris Anett Kontaveit contre Simona Halep

Nous terminerons les quarts de finale le jour 10 de l’Open d’Australie mercredi. Qui passera aux demi-finales de jeudi? Nous vous donnons notre avis sur les deux matchs, qui devraient être excellents. Prédire ces matchs sont Tracey Essex, David Adair et Andrew Watson.

Journées portes ouvertes d’Australie – Prédictions féminines

Garbine Muguruza contre Anastasia Pavlyuchenkova

Tracey:

La forme qui l’a propulsée aux titres de Slam est presque revenue pour Garbine Muguruza. Vaincre les graines # 5 et # 9 en sets consécutifs montre clairement que l’Espagnol est de retour sur la bonne voie après une année 2019 incohérente et terne. Pavlyuchenkova est certainement en contact, éliminant les graines # 2 et # 17. Le face à face est 4-1 en faveur de Muguruza. Je la soutiendrai pour gagner la bataille de deux joueurs en forme.

Prédiction: Muguruza en 3

David:

Anastasia Pavluchenkova, 32 ans, a atteint les quarts de finale de chaque Chelem, mais jamais plus loin. Le monstre au sol n’aura pas de meilleures chances de le faire. Bien sûr, Muguruza a un pedigree Slam et a détruit Svitolina, mais il y a une croyance à propos de Pavlyuchenkova à Melbourne. Murguruza détient un avantage de 4-1 en tête-à-tête (3-0 sur les terrains durs), mais les records en tête-à-tête ne signifient rien ici, il suffit de demander à Wang Qiang. Cela semble être une rencontre difficile sur le papier, mais cela se fera probablement en deux sets. Muguruza a toujours en elle de se plier quand les choses ne vont pas dans son sens.

Prédiction: Pavlyuchenkova en 2

Andrew:

Deux des athlètes les plus expérimentés des quarts de finale s’affrontent ici. L’Espagnol a eu de loin le meilleur de ses rencontres précédentes; le Russe n’a jamais battu Muguruza dans un match terminé. Les deux joueurs ont été retentissants dans leur retour en forme dans ce tournoi. Les gagnantes ont volé des deux raquettes féminines avec une régularité puissante, mais surtout des russes. Pavlyuchenkova a frappé un incroyable 167 vainqueurs dans ses sept derniers sets. Les deux joueurs sont plus connus pour leur attaque que pour leur défense, ce sera donc un grand spectacle. Le match de gros match du double vainqueur du Grand Chelem Muguruza pourrait bien faire la différence dans ce quart de finale.

Prédiction: Muguruza en 3

Anett Kontaveit contre Simona Halep

Tracey:

Je vois peu de choses pour empêcher la demi-finale de Halep. Bien que Kontaveit soit une joueuse extrêmement talentueuse qui a produit des résultats exceptionnels à Melbourne Park, c’est le plus profond qu’elle ait connu au Slam. C’est un grand moment pour l’Estonien. Et, Halep est de loin l’adversaire la plus difficile à affronter. Halep est en grande forme et il est difficile d’arrêter la Roumaine lorsqu’elle se concentre et joue à ce niveau.

Prédiction: Halep en 2

David:

Les mots qui ornent Wimbledon semblent les plus pertinents et ironiques à l’Open d’Australie de cette année: «Si vous pouvez garder la tête quand vous perdez la leur.» C’est exactement ce que Simona Halep a fait. C’est difficile à croire étant donné que son entraîneur et mentor Darren Cahill a quitté le camp de Halep pendant un certain temps en raison de son manque de force mentale il y a quelques années. Halep a été l’incarnation de la force et de la concentration de ce tournoi. Kontaveit a réussi avec brio à pénétrer pour la première fois sur le territoire du Slam non-qualifié. Cependant, il est difficile de la voir dépasser un Halep farouchement concentré.

Prédiction: Halep en 3

Andrew:

Halep a dominé l’estonien à deux reprises. Kontaveit a combattu dur et a bien joué en battant la talentueuse Polonaise Iga Swiatek en huitièmes de finale, mais devra atteindre quelques niveaux plus haut si elle veut vaincre Halep. La Roumaine elle-même a remporté une rencontre de très haute qualité contre Elise Mertens et simplement une répétition de ce genre de performance jusqu’à la rapprocher ici. Attendez-vous à ce que le Roumain accède aux demi-finales ici.

Prédiction: Halep en 2

