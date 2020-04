Organiser des événements à huis clos n’est pas la solution

La star du tennis serbe Dusan Lajovic pense que les organisateurs de Wimbledon ont fait le bon choix lorsqu’ils ont décidé d’annuler l’événement. Mercredi, Wimbledon a été annulée pour la première fois depuis 1945, car la pandémie de coronavirus ne semble pas être proche de la fin.

La saison de tennis est maintenant suspendue au moins jusqu’au 13 juillet. “Wimbledon est spécifique pour être joué sur l’herbe et cette date est la seule où vous pouvez organiser l’événement. Contrairement à Roland Garros, ils ne peuvent pas déplacer l’événement vers un date ultérieure.

Je pense que c’était le bon choix car ils auraient probablement besoin de deux ou deux mois et demi pour se préparer pour le tournoi “, a déclaré Lajovic à Sport Klub. Il y a eu des discussions sur certains événements se déplaçant à une date ultérieure et potentiellement les mettant en scène sans fans. .

“De l’autre côté, les discussions sur l’organisation de certains événements derrière des portes closes – c’est aussi trop risqué”, a déclaré Lajovic. “Quand on regarde le nombre de joueurs et le nombre de leurs équipes au Grand Chelem, avec les qualifications, vous avez environ 512 hommes et femmes.

De plus, sachez que chaque joueur a deux ou trois membres de l’équipe … Ajoutez ensuite le ballon garçons et filles, les arbitres, les arbitres de ligne – nous arrivons à un nombre de trois ou quatre mille personnes lors de l’événement sans fans. C’est un grand nombre de personnes.

Je pense que l’organisation d’événements à huis clos n’est pas la solution. “Lajovic a connu un excellent début d’année en tant que membre de l’équipe serbe qui a remporté la première Coupe ATP. Le Serbe jouit désormais d’un classement de carrière N ° 23 au monde.