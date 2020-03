Osaka approuve à 100% le report des Jeux Olympiques

Ce n’était pas une bonne nouvelle pour l’athlète, mais pour l’être humain. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 Ils ont été reportés cette semaine jusqu’en 2021 et les athlètes n’ont pas hésité à partir pour donner leur avis. La grande majorité d’entre eux, comme Naomi Osaka, ont réagi très positivement.

“Tout le monde sait à quel point j’étais excité de participer aux Jeux olympiques et à quel point j’étais fier qu’ils se tiendraient dans mon pays. Bien sûr, je suis déçu qu’ils n’aient pas lieu cette année, mais je suis sûr que nous serons de retour.” plus fort que jamais en 2021. J’approuve à 100% la décision qui a été prise, cette fois le sport n’est pas la chose la plus importante, il est maintenant temps de se battre pour sauver le plus de vies possible dans toutes les parties du monde. le véritable esprit olympique “, publié Fille japonaise sur ses réseaux sociaux.

.