Osaka est fort contre le vent et passe au troisième tour

Une journée compliquée à Melbourne avec un vent très fort qui a grandement compliqué le début de la journée et les joueurs ont beaucoup souffert pour contrôler le ballon, égalant tout. Le champion en titre du tournoi, Naomi Osaka, était fort malgré le vent et a laissé de très bons coups pour battre les Chinois Saisai Zheng par un score de 6-2 6-4, obtenant 20 gagnants et c’est que tout le poids du jeu est passé par la raquette des Japonais. Maintenant, au troisième tour, l’adversaire du duel entre Gauff et Cirstea attend. Beaucoup se frottent les mains avec cette rencontre possible avec la jeune star américaine.

