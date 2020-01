Osaka explique pourquoi elle ne parle pas à Serena Williams, Roger Federer ou Rafael Nadal

Lundi 20 janvier au matin, lors d’une interview d’avant-match, la n ° 3 mondiale, portée par la tempête japonaise, Naomi Osaka a fait un commentaire gênant en disant qu’elle n’avait pas le courage de s’entretenir avec Roger Federer, Rafael Nadal ou Serena Williams, suggérant que le japonais de 22 ans tout à fait décent devait encore s’adapter aux projecteurs qui accompagnaient deux titres du Grand Chelem.

En fait, la merveille méticuleuse, la dernière remarque de Naomi remonte aux talons d’un commentaire antérieur fait plus tôt dans le mois alors qu’elle avait dévoilé l’ampleur des luttes avec lesquelles la jeune femme de 22 ans a dû lutter après s’être tournée vers un pro ajoutant sa famille n’avait pas beaucoup d’argent, alors ce qu’elle pouvait faire de mieux était de se serrer jusqu’à la dernière goutte à chaque séance d’entraînement.

Néanmoins, la franc-tireuse japonaise bien connue pour ses services déchaînés par la tempête, n’a pas eu besoin d’attendre plus longtemps pour arracher sa première victoire au titre majeur qui est survenue lors d’une finale controversée de l’US Open de 2018 dans laquelle le jeune pistolet de 20 ans avait été submergé Serena Williams, la propriétaire de 23 titres du Grand Chelem.

En plus de cela, bien que la légende américaine de 38 ans et le jeune flair japonais se soient rencontrés à plusieurs reprises après la finale controversée de l’US Open de 2018, mais la star japonaise, Osaka, prétendait avoir encore du mal à trouver la confiance nécessaire pour parler avec le Titulaire du titre du 23-Grand Chelem.

Pendant ce temps, ajoutant qu’il était toujours étrange que la spesh japonaise parle à Serena Williams, qu’elle a considérée comme une idole depuis son enfance, a déclaré Naomi Osaka lundi 20 janvier peu avant qu’elle ne s’apprête à affronter Marie Bouzkova au Rod Laver Arena. , “D’accord, je vais donc devoir vous expliquer comment je suis en tant que personne.

Je ne parle pas aux gens. Je les regarde juste de loin. C’est la leçon numéro un. La deuxième leçon est que si je devais parler à Serena, elle me parle, et je suis surpris qu’elle me parle et que je ne réponds pas.

Je dis juste: «Salut. Comment vas-tu? J’essaie vraiment de trouver le courage, car pour moi c’est très étrange. C’est celle que j’admirais commencer à jouer, puis tout l’US Open, peu importe, et elle est toujours aussi gentille avec moi.

C’est juste – c’est bizarre, comme les joueurs de tennis, nous devons nous affronter, nous sommes super compétitifs, mais hors du terrain, nous nous voyons chaque semaine. ”