Osaka: “Je dois être plus concentré pour éviter d’être frustré”

Naomi Osaka est déjà au troisième tour de Open d’Australie 2020 après avoir battu Saisai Zheng dans un jeu non sans difficulté. “La vérité est que son style de jeu me génère une certaine frustration et un jour venteux comme aujourd’hui encore plus. Dans le deuxième set, j’ai eu des pensées négatives et c’est quelque chose que je dois gérer beaucoup mieux, je dois essayer d’être concentré pour éviter de me sentir frustré.” Je ne veux pas lancer à nouveau la raquette pour avoir fait des erreurs, c’est difficile, mais je dois apprendre à accepter que si je suis agressif et joue contre un joueur un peu plus passif, je dois faire des erreurs “, a déclaré la Japonaise, qui a confirmé sa présence au match nul. Fed Cup 2020 qui mesurera le Japon avec l’Espagne. Votre prochain adversaire sera Cori Gauff

.