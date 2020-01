Osaka mènera le Japon contre une Espagne sans Muguruza

Sans Garbiñe Muguruza, l’équipe de la Coupe de la Fédération espagnole affrontera le Japon, au Centre de tennis La Manga Club de Carthagène, les 7 et 8 février, lors des éliminatoires, mais avec Carla Suarez, Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Lara Arruabarrena et Georgina Garcia en formation

28/01/2020 à 15h30

CET

EFE

L’équipe a été confirmée mardi par le capitaine espagnol Anabel Medina d’Australie, et recherchera la qualification pour la nouvelle phase finale de la Coupe de la Fédération qui se tiendra à Budapest entre le 14 et le 19 avril avec la participation de 12 pays.

“C’est une qualification très importante pour nous et, en plus, très spéciale car pour Carla Suárez ce sera sa dernière année en Coupe de la Fédération. Toute l’équipe est très excitée et nous encourageons les fans à venir soutenir La Manga”, L’entraîneur national l’a exprimé.

Carla Suarez (No. 54) mènera l’équipe dans une égalité spéciale pour elle, après l’annonce de sa retraite du tennis professionnel à la fin de la saison. Les Canaries seront secondés par le Castellón Sara Sorribes (N ° 93) et Gérone Aliona Bolsova (N ° 114), assis dans le Top 100 mondial et le Top 150 respectivement. Retour à la sélection après deux ans Lara Arruabarrena (N ° 152), tandis que Georgina Garcia (No. 252) complète l’équipement.

AVEC OSAKA COMME Nº1

Le Japon, quant à lui, ira dans la ville espagnole avec son plus grand représentant. Naomi Osaka Il dirigera l’équipe japonaise et tentera de le surprendre. Ce sera la quatrième confrontation entre les deux pays avec un équilibre toujours favorable à l’Espagne. Le seul a joué sur le sol espagnol en 2013, lors de la promotion des play-offs du Groupe mondial I à Barcelone (4-0). Le premier avait été joué sur terrain neutre en 1993 à Frankfort (3-0).

