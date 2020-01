Osaka pourra-t-il défendre le titre?

Naomi Osaka parviendra-t-elle à défendre le titre à l’Open d’Australie? Les rivaux sont nombreux et veulent tous remporter le premier Slam de la saison: Serena Williams, Simona Halep, Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova.

du 20 janvier au 2 février 2020, Melbourne Park sera comme un théâtre de rêve, où les grands champions s’affronteront pour remporter la 108e édition de l’Open d’Australie, la 52e de l’Open Era. Comme nous l’avons vu ces derniers mois, les candidats à la victoire finale sont trois: Ashleigh Barty, Bianca Andreescu et Naomi Osaka.

Barty jouera devant son public, et ce sera une motivation supplémentaire, mais aussi une raison de pression. Cependant, elle joue parfaitement sur les terrains durs et en 2019, elle a retrouvé la constance et la confiance. Osaka, champion en titre, a clôturé la saison dernière de manière positive, après quelques mois de hauts et de bas.

Défendre le titre ne sera pas facile, car elle devra gérer la pression et la forme physique. Andreescu, des trois, est celui qui aura peut-être le moins de pression. Son tennis trouve son expression maximale sur les terrains durs.

Serena Williams et Simona Halep pourraient également être favorites. L’Américain est revenu pour remporter un titre après près de trois ans, la semaine dernière. Physiquement, elle a l’air en forme. Et si elle est physiquement en forme, Serena sera la favorite naturelle pour la victoire finale, même si elle devra gérer la pression qui l’a toujours bloquée lors des quatre dernières finales du Slam.

Halep a montré à Wimbledon qu’elle pouvait aussi gagner sur des surfaces rapides. Elle peut aspirer à la finale et aussi à la victoire, mais ses collègues ont plus d’armes sur les terrains durs. Petra Kvitova et Karolina Pliskova devront viser quelque chose de plus qu’un quatrième tour ou un quart de finale: elles ont les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre la finale aussi, mais elles ont besoin d’une bonne force mentale.

Peu de chances pour Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Sloane Stephens et Angelique Kerber. Des étrangers? Sofia Kenini, Dayana Yastremska, Amanda Anisimova et Cori Gauff. Open d’Australie – Aperçu du simple féminin Ashleigh Barty 20% Naomi Osaka 20% Bianca Andrescu 20% Serena Williams 15% Simona Halep 15% Karolina Pliskova 10% Outsiders: Cori Gauff, Sofia Kenin, Amanda Anisimova et Dayana Yastremska