Osaka, très heureuse après avoir remporté ses débuts à Melbourne

Ainsi commence un tournoi. Marquage de territoire, reflétant la distance dans le classement, terminant rapidement les débuts. Naomi Osaka, qui pour la première fois de sa carrière pourrait avoir son père dans la “ boîte ” d’un Grand Chelem, il a reconnu se sentir heureux et à l’aise avec la victoire d’aujourd’hui, analysant certains problèmes concernant le jeu et comment les rivaux le voyaient maintenant. Nous passons en revue la plus intéressante de ses comparutions devant les médias.

Rivaliser en défendant le titre. “Pour moi, c’est vraiment bien ici, bien que quelque chose d’étrange pour la défense du titre, mais je me sens très heureux. Je n’ai vraiment pas cette mentalité de défendre le titre. C’est vraiment bizarre. Mais je suis content de ne pas y avoir pensé, parce que je pense qu’il y avait entré dans le jeu avec cela à l’esprit, j’aurais été tendu. “

“Avant Zheng, il y aura des moments où je me sentirai frustré”

Analyse du match et de son prochain rival, Zheng. “Je pense que je n’ai pas le temps de m’arrêter sur des détails négatifs, surtout si je veux gagner des matchs en deux sets au lieu de trois sets. Évidemment, elle essayait de rester dans le match, donc pour moi, je sentais que je devais continuer à me concentrer sur ce que Je devais le faire. Je pense que j’ai joué contre Saisai il y a quelques années, et c’est une joueuse très compliquée. Elle coupe la balle et a le pouvoir de ce que j’ai pu voir dans ses matchs par le passé. Je pense que c’est probablement un match dans quiconque doit prendre le relais et rester constant et être positif. Parce qu’il y aura des moments où je pense que je me sentirai frustré. “

État d’esprit et concentration sur le Grand Chelem. “Je pense que je comprends que je n’ai pas à jouer parfaitement au premier tour. Il s’agit davantage d’augmenter votre niveau et de vous sentir à l’aise avec vous-même. C’est l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises. De plus, comprendre que chaque match auquel vous jouerez sera probablement très difficile et être en paix avec cela. “

Les rivaux changent devant elle. “Les nerfs que vous ressentez au premier tour sont très différents de tout le reste. Mais en même temps, la plupart du temps, les filles avec qui je joue jouent maintenant différemment de ce que vous voyez dans les matchs contre d’autres joueurs. Ils me jouent différemment. La plupart du temps, ils essaient de jouer de manière très agressive, donc je sens que je dois continuer à être moi-même constamment pendant que le jeu progresse. “

.