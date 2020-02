Ostapenko clôture la journée à Doha avec une victoire

Difficile de correspondre à celui qu’ils avaient Jelena Ostapenko et Jil Teichmann dans son duel au premier tour dans la WTA Premier 5 de Doha, une bataille qui clôturerait une longue journée de résultats. La Lettone a remporté la victoire in extremis (7-5, 2-6, 7-5) et a retrouvé un bon rythme avec son tennis, qui a récemment été quelque peu perdu.

Résultats du premier tour

S Kuznetsova d [WC] C Buyukakcay: 62 62

[WC] O Jabeur d [Q] K Siniakova: 63 62

[16] E Mertens d Q Wang: 61 62

V Kudermetova d K Mladenovic: 76 06 63

[Q] B Poire d C Garcia: 63 61

À Anisimova d E Alexandrova: 63 76

K Muchova d M Linette: 63 61

À Tomljanovic d [Q] P Hon: 62 64

À Van Uytvanck d P Hercog: 62 62

