Ostapenko: “J’ai décidé de jouer en Australie dans le seul but de m’occuper la tête”

Joueur de tennis letton Jelena Ostapenko Ça ne passe pas un bon moment. La gagnante de Roland Garros en 2017 a subi un drame familial inconnu qui l’a amenée à se retirer du tournoi d’Auckland. Sa présence en Australie était mise en doute, mais l’ancien top dix a avoué qu’il avait décidé de le jouer pour qu’il puisse clarifier: “J’ai décidé de jouer à l’Open d’Australie dans le seul but d’être occupé et de ne pas penser à certaines choses. Je savais que si je restais à la maison ce serait bien pire et tout serait plus compliqué. Je suis heureux d’être sorti vainqueur au premier tour et demain contre Bencic je ferai de mon mieux pour remporter la victoire “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis sur le site officiel du tournoi australien.

