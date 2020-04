Où sont les remboursements des billets?

En 2019, les organisateurs du Open d’Italie ont été coupés un très mauvais chiffre: le programme du mercredi a été annulé à cause de la pluie, mais les organisateurs du tournoi ont tout fait pour jouer au moins un match, afin de ne pas rembourser les détenteurs de billets.

Comme en représailles, la pluie a duré toute la journée et aucun match n’a été joué. Il y a eu des protestations, des controverses et des déclarations peu claires concernant la réinstallation ou le remboursement des billets vendus. Une mauvaise figure pour un tournoi sans cesse croissant, l’un des meilleurs ATP Masters 1000 de la saison, salué par les joueurs, les fans, les foules et les initiés.

Mais la leçon de l’année dernière n’était évidemment pas suffisante: l’argent provenant de la vente des billets est l’une des ressources les plus précieuses pour l’Internazionali BNL d’Italia, alors parler de remboursements devient de plus en plus difficile et controversé.

Pourtant, les organisateurs du tournoi italien devraient être clairs sur les remboursements: la pandémie de COVID-19 a suspendu la saison de tennis 2020 jusqu’au 7 juin avant, puis jusqu’au 13 juillet, avec l’annulation de Wimbledon et de toute l’herbe-swing.

Si la plupart des tournois ont été clairs sur la façon de rembourser ou de déplacer des billets, l’Open d’Italie est toujours dans des limbes un peu vertueux. Sur le site du tournoi, on peut lire: “Tel que défini le 18 mars par l’ATP et la WTA, les associations qui encadrent le tennis masculin et féminin au niveau mondial, l’Internazionali BNL d’Italia, comme les autres tournois inclus dans le calendrier jusqu’en juin Le 7, doit être considéré comme suspendu.

La Fédération italienne de tennis et Sport et Santé, engagés ensemble dans l’organisation du tournoi à Rome, collaborent avec les organisations susmentionnées afin de déterminer s’il est possible de reprogrammer l’Internazionali BNL d’Italie à une nouvelle date dans la seconde moitié de l’année.

Dans l’intérêt du mouvement du tennis, des fans et des autres parties prenantes du tournoi, l’Internazionali BNL d’Italia n’est pas sujet à annulation mais à suspension temporaire. Pour cette raison, le tournoi n’a pas encore publié d’informations sur la façon de re-protéger les billets vendus jusqu’à présent.

L’attention à nos fans reste la clé, par conséquent, nous nous chargerons de fournir des informations détaillées dès que possible. ” La déclaration ne parle que de re-protection et non de remboursements. Pourquoi? Parce que l’espoir des organisateurs est de délocaliser l’Open d’Italie.

Mais quand? Si la saison recommence, il y aura peu de créneaux disponibles pour participer au tournoi, à moins qu’ils ne jouent jusqu’à fin décembre. L’Open de France a déjà pris deux semaines entre fin septembre et début octobre, donc les dates sont peu nombreuses et le moment de décider se fait plus mince.

Angelo Binaghi avait dit que la FIT (Fédération italienne de tennis) envisageait de déplacer le Rome Masters 1000 dans une autre ville et sur une autre surface que les terrains en terre battue. Peut-être des déclarations irréfléchies, nées du désir de préserver le budget et de protéger le tournoi, mettant également en danger toutes les personnes qui ont des billets qui ne pourront pas voir le tournoi dans un lieu différent et à une date différente.