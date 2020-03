Oubliez les discussions sur la suspension de Roland Garros 2020

Bien que des tournois importants aient déjà été suspendus au sein du circuit masculin, dont trois Masters 1000 du repêchage d’Indian Wells, Miami ou Monte Carlo, en plus du Comte de Godó et des tournois tels que Houston, Budapest ou Marrakech, la situation pourrait être encore pire. Les choses n’invitent pas à l’optimisme à l’arrivée du 20 avril. En prenant l’exemple de la Chine, le Coronavirus pourrait prendre beaucoup plus de temps pour que son confinement total ouvre ses mains et pour que des événements massifs aient lieu, il est donc difficile, même avec plus de deux mois, que Roland Garros puisse se dérouler normalement.

En attendant que l’ATP communique ce qu’il fera des points de classement et des tests ultérieurs qui se tiendront après le 20 avril précité, date finale de la suspension temporaire du circuit, ce serait un coup très dur pour le tennis de devoir annuler un Grand Slam, l’un des quatre tests les plus importants de l’année. À cet égard, le Français Guy Forget, directeur de Roland Garros, s’est exprimé.

“Je pense à la santé des joueurs et des spectateurs”

L’ancien joueur français a laissé la célébration du tournoi dans les airs sans public. “Nous devrons suivre les recommandations du gouvernement français et des experts médicaux. Inévitablement, les tournois prévus pour les prochaines semaines sont dévoilés. Ce serait un problème d’organiser Roland Garros à huis clos. Serait-ce économiquement viable? Au moment où Roland Garros sera joué, et pour cela il y a du temps, les choses bougeront et arriveront vite, on verra. ”

Forget a clôturé ses déclarations par un message de responsabilité avant tout, en accordant de l’importance à ce qui compte vraiment pour le moment. “Je pense d’abord à la santé des joueurs et des spectateurs. Nous allons explorer toutes les possibilités, mais, en tout cas, la décision ne sera pas de la Fédération française. Nous suivrons les recommandations sanitaires.”

