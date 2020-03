Outre le talent, il a également un bon environnement

Peter Hausherr, le champion suisse en titre dans la catégorie des 80+, est actuellement le plus ancien champion suisse actif dit qu’il est un grand fan de la légende suisse Roger Federer. S’adressant à l’Aargauerzeitung, Hausherr a déclaré: “Federer est un coup de chance.

En plus de son talent, il a également un bon environnement. “Hausherr, l’ancien maire de la ville de Reuss aura 82 ans et dit que son prochain grand objectif sera la Coupe du monde senior en octobre. Il a récemment été couronné champion du Catégorie 80+ aux Championnats suisses de tennis senior à Birrhard.

En finale, il a battu Hanspeter Born 6-3, 7-6. Avec le recul sur sa carrière, Hausherr déclare: “J’ai commencé les compétitions en 1954 à l’âge de 16 ans environ. J’ai remporté cinq fois le titre de champion d’Argovie, trois fois en double et deux fois en mixte.

J’ai également intégré l’équipe nationale et j’ai été autorisé à participer à des compétitions nationales pour la Suisse. Plus tard, j’ai recommencé à jouer des tournois et des compétitions et j’ai réalisé que j’étais toujours là. Parfois, je dois affronter des jeunes jusqu’à 15 ans. “

Hausherr dit qu’il s’entraîne généralement deux fois par semaine en été et une fois par semaine en hiver pendant deux à trois heures chacun et continue de rester motivé. “J’ai déchiré le tendon d’Achille il y a deux ans, c’était difficile. Sinon je vais très bien physiquement. La saison a bien commencé pour moi. Quand je vais au court, je veux gagner.”